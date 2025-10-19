Colombia rechaza «amenaza» de Trump a su soberanía y acudirá a instancias internacionales

3 minutos

Bogotá, 19 oct (EFE).- La Cancillería colombiana rechazó este domingo la «amenaza directa contra la soberanía nacional» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y anunció que acudirá a «todas las instancias internacionales» para defenderla.

El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo en un comunicado que las declaraciones de Trump son «ofensivas» contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro, y «una amenaza directa a la soberanía nacional al plantear una intervención ilegal en territorio colombiano».

En un mensaje en su red Truth Social, Trump se refirió hoy a Petro como «un líder del narcotráfico» y anunció que cortará la ayuda financiera a Colombia por su supuesta inacción en la lucha contra el narcotráfico. Además, amenazó con que si Petro no cerraba «estos campos de exterminio de inmediato», Estados Unidos «se los cerrará».

«Dichos planteamientos transgreden todas las normas del Derecho Internacional y la diplomacia, y en especial los tratados internacionales que protegen la soberanía, la independencia y la autodeterminación de los países», señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Cancillería también rechazó el uso de la cooperación internacional «como instrumento de injerencia en los asuntos internos» y adelantó que el Gobierno acudirá a instancias internacionales para defender la soberanía de Colombia y la dignidad del presidente Petro, quien «siempre se ha caracterizado por su respeto a las instancias democráticas y su lucha frontal contra el narcotráfico», agregó.

En su publicación, Trump acusó a Petro de «incentivar la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia,» y de no hacer «nada» para detener el narcotráfico que, según el mandatario estadounidense, «se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia».

«A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, dejarán de hacerse a Colombia», señaló Trump, quien agregó: «Petro, un líder con baja popularidad y muy impopular, con una lengua suelta hacia América, haría bien en cerrar de inmediato estos campos de la muerte, o Estados Unidos los cerrará por él, y no será de manera amable».

Las declaraciones de Trump se producen un mes después de que Estados Unidos retirara a Colombia de la lista de países que luchan contra las drogas, junto a otras cuatro naciones, por haber «incumplido manifiestamente» en el último año sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales antidrogas.

También llegan en medio del «conflicto armado» que Estados Unidos declaró contra el narcotráfico y que hasta ahora se ha traducido en el bombardeo de al menos siete supuestas embarcaciones narcotraficantes en el mar Caribe, cerca de la costa de Venezuela.

Petro, quien ha endurecido sus críticas al inquilino de la Casa Blanca desde que, en agosto pasado, ordenó ese despliegue militar en el Caribe, respondió hoy a Trump acusándolo de ser «grosero e ignorante con Colombia» y lo invitó a leerse ‘Cien Años de Soledad’, de Gabriel García Márquez, para «aprender algo de la sociedad». EFE

csr/joc/psh