Colombia rechaza las sanciones de EE.UU. contra dos jueces de la Corte Penal Internacional

2 minutos

Bogotá, 18 dic (EFE).- El Gobierno de Colombia expresó este jueves su «profundo rechazo» al anuncio de nuevas sanciones adoptadas por Estados Unidos contra dos jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) y las considera «un obstáculo grave contra la independencia y efectividad» del tribunal.

«Colombia se une de esta manera a aquellos Estados y organizaciones que demandan el retiro de estas sanciones en defensa de la independencia de la CPI para hacer justicia de manera independiente e imparcial», señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano en un comunicado.

La cartera condenó la decisión del Gobierno de Donald Trump de imponer sanciones a dos jueces de la CPI por supuestamente investigar, arrestar o enjuiciar a ciudadanos israelíes sin el consentimiento de Israel y por votar a favor de la decisión del tribunal contra la apelación del Estado judío el 15 de diciembre.

Los jueces sancionados son Gocha Lordkipanidze, de Georgia, y Erdenebalsuren Damdin, de Mongolia.

«La CPI ha persistido en acciones politizadas contra Israel, lo que sienta un precedente peligroso para todas las naciones. No toleraremos los abusos de poder de la CPI que violan la soberanía de Estados Unidos e Israel y someten indebidamente a ciudadanos estadounidenses e israelíes a su jurisdicción», expresó sobre ello el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

La Cancillería colombiano afirmó que «estas lamentables medidas se suman a otras similares impuestas por el gobierno de ese país (EE.UU.) a otros funcionarios de la Corte y de la oficina del fiscal que cumplen a cabalidad con el mandato que les ha sido encomendado por los Estados parte del Estatuto de Roma».

Agregó que «estas acciones constituyen un obstáculo grave contra la independencia y efectividad de una institución que representa un instrumento esencial para millones de víctimas de los crímenes más graves de trascendencia internacional, incluyendo aquellos acaecidos en el territorio del Estado de Palestina, que socavan el estado de derecho y amenaza el orden jurídico internacional». EFE

csr/ocm/rrt