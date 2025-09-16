Colombia rechaza que EEUU le haya retirado cerfificado antidrogas pese a logros
Bogotá, 16 sep (EFE).- El Gobierno colombiano rechazó este martes que Estados Unidos le haya retirado la certificación en la lucha contra las drogas, anunciada la víspera por el Departamento de Estado, y aseguró que dicha medida desconoce la realidad y logros conseguidos en esa materia.
«Por décadas, el pueblo colombiano ha estado en la primera línea de la defensa de la seguridad hemisférica contra el flagelo de las drogas. Con responsabilidad, hemos asumido el precio más alto: la pérdida de tantos colombianos y colombianas cuyos caminos se han visto trágicamente cruzados por una lucha sin sentido», manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
El Gobierno estadounidense decidió eliminar a Colombia de la lista de países que luchan contra el narcotráfico por haber «incumplido manifiestamente» en el último año sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales de antinarcóticos, según un comunicado del Departamento de Estado. EFE
joc/lab