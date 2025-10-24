Colombia reitera su compromiso de fortalecer las relaciones con EE.UU. pese a la crisis

Bogotá, 23 oct (EFE).- La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, reiteró este jueves el compromiso del Gobierno de Gustavo Petro de continuar «armonizando las relaciones» con Estados Unidos tras reunirse en Bogotá con el encargado de Negocios de ese país, John McNamara, en medio de la crisis diplomática bilateral.

«El encuentro estuvo orientado a un diálogo franco, donde la ministra de Relaciones Exteriores resaltó la necesidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conozca de cerca la realidad colombiana, en particular el compromiso del país en materia de lucha contra el narcotráfico, así como sus avances y logros», aseguró la Cancillería en un comunicado.

En la reunión participaron también el embajador colombiano en Washington, Daniel García-Peña, y el viceministro de Defensa, Javier Andrés Baquero.

Horas antes, el presidente Gustavo Petro aseguró que su homólogo estadounidense, Donald Trump, lo había «calumniado» y había «insultado a Colombia».

Ayer Trump lo calificó de «matón y mal tipo» que «fabrica muchas drogas», en medio de la escalada de tensiones entre Washington y Bogotá por la guerra contra el narcotráfico, trasladada a aguas del Caribe y más recientemente al Pacífico.

El Pentágono ha atacado al menos nueve lanchas en el Caribe y el Pacífico desde el inicio de una operación antidrogas que ha dejado una treintena de muertos desde agosto pasado.

«Este tipo de maniobras (bombardeos a lanchas) rompen el derecho internacional. Estados Unidos en estas acciones está cometiendo ejecuciones extrajudiciales», dijo Petro hoy en una rueda de prensa con medios internacionales en la Casa de Nariño, sede del Gobierno, un día después de que EE.UU. anunciara dos nuevos ataques, esta vez en el Pacífico, cerca de la costa colombiana. EFE

