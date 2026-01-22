Colombia responde a aranceles de Ecuador con gravamen del 30 % a 20 productos de ese país

1 minuto

Bogotá, 22 ene (EFE).- El Gobierno colombiano anunció este jueves que aplicará un gravamen del 30 % a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador, una medida de reciprocidad a los aranceles del 30 % que el presidente de ese país, Daniel Noboa, dijo la víspera que impondrá a los productos colombianos ante una supuesta falta de apoyo en la lucha contra el narcotráfico.

«La relación comercial entre Colombia y Ecuador se ha construido sobre la base de reglas comunes y cooperación mutua. Cuando ese marco se modifica de manera unilateral y se afectan las condiciones previamente vigentes del comercio, el Estado colombiano tiene la obligación de actuar para corregir la alteración y proteger su aparato productivo, garantizando el equilibrio del intercambio», manifestó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales. EFE

joc/rml