Colombia seguirá luchando contra el narcotráfico aunque sea descertificada por EEUU, según responsables

Colombia mantendrá «por convicción» su lucha contra el narcotráfico aunque el presidente Donald Trump descertifique sus esfuerzos el lunes 15 de septiembre, aseguraron este jueves los máximos responsables de seguridad del país, antes de cerrar sus visitas de trabajo en Washington.

«Hemos manifestado nuestro propósito de mantener nuestra firme ofensiva contra esos grupos», declaró a periodistas el almirante Francisco Cubides, el jefe de las Fuerzas Armadas.

Las reuniones con altos cargos del gobierno Trump, congresistas y analistas se han prolongado toda la semana, y culminarán este viernes en la Casa Blanca, detalló el embajador colombiano, Daniel García-Peña Jaramillo.

Desde que llegó al poder en 2022, el presidente Gustavo Petro promueve un cambio de enfoque en la guerra contra las drogas por considerarla un fracaso y suspendió la erradicación forzada de hoja de coca, principal componente de la cocaína.

Año tras año el país rompe su propio récord de área sembrada con esa planta y de producción del polvo blanco.

Esa postura, además de las reiteradas críticas de Petro a la política exterior y la estrategia militar estadounidense, irritan al gobierno del republicano.

«Estamos trabajando hasta el último momento. La decisión aún no se ha tomado y le corresponde al presidente Trump antes del 15 de septiembre hacer el anuncio. Pero queríamos reiterar y reafirmar una vez más el mensaje que hemos dado a lo largo de todo este año. Lo hacemos por convicción», añadió el embajador.

«La misión constitucional es enfrentar los fenómenos criminales, trabajar en el marco de la cooperación internacional. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo con las agencias americanas, de forma histórica», añadió el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana Beltrán.

La descertificación de Washington golpearía la cooperación para que la fuerza pública de Colombia combata a cárteles como el Clan del Golfo y guerrillas dedicadas al tráfico como el ELN, y las disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz de 2016.

La certificación por parte de Estados Unidos a sus aliados antidroga se remonta a 1986 en el marco de un convenio de Naciones Unidas. Actualmente son 23 países los que forman parte de esa «Determinación Presidencial», según la terminología de la Casa Blanca.

La descertificación representaría interrumpir total o parcialmente la entrega de ayuda valorada en unos 380 millones de dólares anuales.

Pero esta medida puede tomar aspectos diferentes, en función del inquilino de la Casa Blanca, recordó el embajador colombiano.

«En el caso hipotético de la eventual desertificación, tampoco es claro cuál puede ser, porque la ley lo que establece es un menú de posibilidades» a disposición del presidente, ya sea en materia militar, de cooperación internacional u otros aspectos, explicó.

