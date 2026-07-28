Colombia sostiene su empuje y avisa a un México que continúa de líder

Compartir

3 minutos

Santo Domingo, 28 jul (EFE).- La colombiana Sara López se consagró este martes campeona individual de Tiro con Arco y también ganó el oro en equipo mixto junto a Pablo Gómez tras vencer a Guatemala, para contribuir al empuje de su país, que se mantuvo en el segundo lugar del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, aún bajo dominio mexicano.

Colombia ya suma 25 metales dorados, 24 de plata y 14 de bronce, al acecho de México, que mantiene la distancia en el tope con sus 37 medallas de oro, 36 de plata y 28 de bronce.

La arquera colombiana Sara López ganó este martes la medalla de oro en arco compuesto individual femenino y, junto a Pablo Gómez, la medalla de oro en equipos mixtos.

Otra colombiana que se bañó en oro fue María José Bohórquez tras dominar la competencia de golf en el campo Los Corales, en la ciudad de Punta Cana (este), principal polo turístico dominicano.

Colombia también sumó el oro en los +73 kilogramos del taekwondo que le dio Gloria Mosquera, quien derró 2-0 a la cubana Elianet Crespo.

En la gimnasia de trampolín, la colombiana Nicole Castellanos obtuvo el primer lugar en la final individual, y sus compañeros Diego Giraldo y Santiago Parro se adueñaron del título en la modalidad sincronizada masculina.

Además, Paulina Ruiz obtuvo la medalla de plata en la modalidad libre femenina con 100,81 puntos, solo superada por la mexicana Valentina Lomas.

Dominio casi total de México en remo

La representación de México conquistó medalla de oro en el cuádruple femenino del campeonato de remo que se celebra en la presa de Rincón, en la provincia de Monseñor Nouel, a unos 95 kilómetros al norte de Santo Domingo.

La cuarteta femenina mexicana estuvo integrada por Toronjil Márquez, Jennifer De la Rosa, Aylin Ibarra y Ximena Castellano y cruzó la meta en 07:10.96.

México se «topó» con otro oro en parejas mixtas sin timonel 2 con Rafael Mejía y Maité Arrilaga.

Tras estos resultados México se ha hecho con seis medallas de oro, dos de plata y dos de bronce, mientras que Cuba sostiene dos oros, cuatro platas y dos bronces. Venezuela compila dos oros, dos platas y tres bronces.

Hardt revalida su título en tenis

El dominicano Nick Hardt, primera raqueta dominicana, conquistó su segundo oro consecutivo en Juegos Centroamericanos y del Caribe, tras el retiro en la final del colombiano Juan Sebastián Gómez.

Hardt domina el choque 2-1 cuando el suramericano dio a conocer que no podía continuar tras haber estado alrededor de seis horas en cancha el día previo en semifinales de sencillos y dobles.

Es el segundo oro que se cuelga el ganador en esta cita, pues hizo lo propio en San Salvador 2023. Era el gran favorito para retener el título.

En taekwondo, la haitiana Ava Lee derrotó 2-0 a la mexicana Isabella Lovaglio para ganar el bronce en la categoría de -73 kilogramos. Lee ganó utilizando como táctica el contraataque.

Los Juegos, que concluirán el 8 de agosto, son una vitrina que México quiere aprovechar para ganarlos por tercera cita consecutiva tras dominar en Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.

El triunfo en su propio país puso fin a una hegemonía de más de cinco décadas de Cuba en la cúspide de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. EFE

rsl/fa/gbf

(foto) (video)