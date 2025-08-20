The Swiss voice in the world since 1935

Colombia suma un nuevo oro en el patinaje gracias a Santiago Vásquez

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Luque (Paraguay), 20 ago (EFE).- El colombiano Santiago Vásquez supo ser más rápido en el final y ganó en los últimos metros la medalla de oro en la final de los 500 metros + distancia individual masculino de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Vásquez pasó primero en la meta para marcar 43.626 dejando con la plata al estadounidense Jacob Melton, que paró el reloj en 43.790.

El ecuatoriano Jeremy Ulcuango fue el dueño del bronce con un tiempo de 43.883.

El último día del patinaje de velocidad de los Panamericanos Junior ASU2025 también tiene programadas aún finales en los 10000 metros eliminación individual femenino y masculino. EFE

