Colombia sustituye a Deiver Machado por Álvaro Angulo para las eliminatorias del Mundial
Bogotá, 30 ago (EFE).- El lateral izquierdo Deiver Machado, del Lens francés, no se unirá a la concentración de la selección colombiana de fútbol para disputar los dos últimos partidos de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026 debido a una lesión, informó este sábado la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).
El cuerpo médico del club galo diagnosticó al jugador con un problema que requerirá seis semanas de recuperación, por lo que el defensor se perderá los compromisos de la selección dirigida por Néstor Lorenzo ante Bolivia y Venezuela.
En reemplazo de Machado, el seleccionador convocó a Álvaro Angulo, del Pumas UNAM mexicano, quien se sumará al grupo de 26 futbolistas anunciados el viernes para encarar la doble fecha.
La selección comenzará su concentración en Barranquilla este sábado y el jueves 4 de septiembre recibirá a Bolivia.
El equipo colombiano permanecerá en Barranquilla hasta el lunes 8 de septiembre, cuando viajará a Maturín para enfrentar a Venezuela al día siguiente.
Colombia, séptima en la clasificación, con 22 puntos, puede conseguir el cupo al Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá si vence a Bolivia en casa el próximo jueves. EFE
