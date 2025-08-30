The Swiss voice in the world since 1935

Colombia sustituye a Deiver Machado por Álvaro Angulo para las eliminatorias del Mundial

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bogotá, 30 ago (EFE).- El lateral izquierdo Deiver Machado, del Lens francés, no se unirá a la concentración de la selección colombiana de fútbol para disputar los dos últimos partidos de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026 debido a una lesión, informó este sábado la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

El cuerpo médico del club galo diagnosticó al jugador con un problema que requerirá seis semanas de recuperación, por lo que el defensor se perderá los compromisos de la selección dirigida por Néstor Lorenzo ante Bolivia y Venezuela.

En reemplazo de Machado, el seleccionador convocó a Álvaro Angulo, del Pumas UNAM mexicano, quien se sumará al grupo de 26 futbolistas anunciados el viernes para encarar la doble fecha.

La selección comenzará su concentración en Barranquilla este sábado y el jueves 4 de septiembre recibirá a Bolivia.

El equipo colombiano permanecerá en Barranquilla hasta el lunes 8 de septiembre, cuando viajará a Maturín para enfrentar a Venezuela al día siguiente.

Colombia, séptima en la clasificación, con 22 puntos, puede conseguir el cupo al Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá si vence a Bolivia en casa el próximo jueves. EFE

pc/joc/car

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
60 Me gusta
66 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR