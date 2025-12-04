Colombia trabaja con aerolíneas venezolanas para ampliar vuelos entre ambos países

3 minutos

Bogotá, 4 dic (EFE).- El Gobierno de Colombia trabaja con las aerolíneas venezolanas Laser, Avior y Turpial para ampliar el número de vuelos entre ambos países, en medio de la tensión causada por el cierre del espacio aéreo de Venezuela anunciado por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

La Aeronáutica Civil (Aerocivil) señaló en X que gestiona con la Cancillería colombiana y esas tres compañías «acuerdos para ampliar la oferta de vuelos entre Colombia y Venezuela».

«Un paso que fortalece la conectividad y ofrece más alternativas para los viajeros», agregó la Aerocivil, que publicó fotos del encuentro.

La decisión llega luego de que la aerolínea estatal colombiana Satena, y las privadas Wingo y Copa Airlines suspendieran sus vuelos hacia Venezuela por intermitencias en los sistemas de navegación satelital usados por las aeronaves.

Justamente Laser, una de las empresas con las que dialoga el Gobierno colombiano, también canceló sus viajes en la ruta de Caracas a Madrid y viceversa hasta el 8 de diciembre, por «causa de fuerza mayor».

Igualmente la española Plus Ultra amplió hasta el 9 de diciembre el período de cancelación de sus vuelos entre España y Venezuela ante la recomendación de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) de no sobrevolar el espacio aéreo del aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Frente a esta situación el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela indicó este jueves que espera que Wingo y su matriz, la panameña Copa Airlines, reinicien sus vuelos en 48 horas, después de que ambas suspendieran sus itinerarios de este jueves y viernes con origen y destino en Caracas debido a «intermitencias en una de las señales de navegación».

Venezuela vive una crisis de conectividad aérea a raíz de la ola de cancelaciones de vuelos que causó el aviso emitido el 21 de noviembre por la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU., en el que instó a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa» en la zona.

La advertencia de la FAA se produjo en medio del despliegue militar ordenado por el Gobierno de Trump en aguas del Caribe próximas a Venezuela para luchar contra el narcotráfico, que el Gobierno de ese país considera que en realidad busca sacar del poder a Nicolás Maduro.

Por esa razón, varias aerolíneas cancelaron sus vuelos, y el Ministerio de Transporte de Venezuela y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) revocaron la concesión de vuelo a varias de ellas. Esta decisión afectó a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol, acusadas de «sumarse a las acciones de terrorismo» promovidas por Estados Unidos. EFE

jga/ocm/gad