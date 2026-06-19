Colombia vuelve a los entrenamientos con Luis Díaz recuperado

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Guadalajara (México), 19 jun (EFE).- La selección de Colombia se entrenó este viernes en Guadalajara con el delantero Luis Díaz recuperado de un golpe recibido en la victoria del pasado miércoles sobre Uzbekistán.

Díaz, del Bayern Munich, se lastimó una pierna en el encuentro con los uzbekos, pero hoy se vio sano como líder del equipo que enfrentará el próximo martes a la República Democrática del Congo, en el segundo duelo de ambos en el grupo K del Mundial.

Hoy los jugadores realizaron ejercicios de manejo de balón en diferentes espacios. Los tres guardametas trabajaron al parejo de sus compañeros, a diferencia de días anteriores.

Colombia es líder de su grupo con tres puntos, seguida por Portugal y la República Democrática del Congo, ambos con un punto cada uno, y Uzbekistán que se mantiene sin sumar.

De ganarle a Congo, los sudamericanos asegurarán su pase a dieciseisavos de final, lo cual les permitirá asumir con tranquilidad el duelo ante el Portugal de Cristiano Ronaldo, el 27 de junio en Miami.

Mañana los sudamericanos se entrenarán a puerta cerrada para realizar un trabajo táctico que le servirá al seleccionador Néstor Lorenzo para decidir su alineación contra los africanos.

El domingo el equipo abrirá su práctica a los medios de comunicación en su campamento base, y el lunes Lorenzo ofrecerá conferencia de prensa en el Estadio Guadalajara. EFE

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