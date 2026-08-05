Colombia vuelve a vender energía a Ecuador tras suspender exportación por aranceles

Compartir

3 minutos

Guayaquil (Ecuador), 5 ago (EFE).- El Gobierno colombiano reanudó este miércoles la venta de energía a Ecuador luego de que en enero la suspendió en respuesta a los aranceles que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció contra el vecino país temas de seguridad fronteriza y que desataron una guerra comercial que concluyó en junio pasado.

El Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador informó en un comunicado que se habían reanudado las transacciones internacionales de electricidad entre Ecuador y Colombia, «luego de que las autoridades colombianas dispusieran el restablecimiento de este mecanismo de integración energética».

«Como resultado de la coordinación técnica entre el Operador Nacional de Electricidad del Ecuador (Cenace) y XM, operador del sistema eléctrico colombiano, para esta jornada se planificó la importación de 288 megavatios de energía, volumen que representa aproximadamente el 6,2 % de la demanda energética diaria del Ecuador», precisó la cartera de Estado.

El ministerio ecuatoriano señaló que la operación se había concretado «en condiciones más competitivas para el país», ya que el precio promedio de importación de energía para esta jornada se ubicó en 0,33 dólares por kilovatio-hora, «aproximadamente un 67 % inferior al registrado en operaciones anteriores, cuando el precio alcanzó 0,99 dólares por kilovatio-hora».

El ministro colombiano de Energía, Edwin Palma, ya había anticipado la noche del martes en su cuenta de X que el Gobierno del presidente saliente, Gustavo Petro, volvería a «tender la mano al hermano pueblo ecuatoriano» al reiniciar la exportación de energía.

Además, señaló que habían «activado los mecanismos para que puedan celebrarse contratos de exportación entre las empresas del sector eléctrico de ambas naciones, una decisión que, en 23 años de transacciones, ningún otro Gobierno había habilitado».

Ecuador y Colombia estuvieron inmersos entre febrero y junio en una guerra comercial iniciada por Noboa, para presionar a Petro a realizar una mayor vigilancia de la frontera, por considerar que la situación de violencia criminal de Ecuador está provocada por las toneladas de cocaína que entran al territorio desde el vecino país.

Inició con aranceles del 30 % que escalaron hasta el 100 %, junto a otras medidas tomadas por ambos Gobiernos. Por ejemplo, Colombia suspendió la venta de energía y Ecuador incrementó el precio por barril del transporte de petróleo de la estatal colombiana Ecopetrol a través de uno de sus principales oleoductos.

La guerra comercial terminó después de la intervención de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), aunque Noboa lo atribuyó a un acuerdo con el entonces candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien posteriormente ganó los comicios y quien será investido como presidente este viernes, una ceremonia a la que asistirá el mandatario ecuatoriano. EFE

cbs/eav