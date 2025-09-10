Colombia vuelve al mercado de bonos europeo con emisión récord de 4.100 millones de euros

Bogotá, 10 sep (EFE).- Colombia regresó al mercado de bonos en Europa, después de diez años, con la emisión de tres bonos globales por un valor de 4.100 millones de euros con vencimientos en 2028, 2032 y 2036, la colocación «más grande de la historia» del país, informó este miércoles el Ministerio de Hacienda.

«La estrategia de endeudamiento de la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional ha impactado de manera positiva el apetito inversionista, lo que permitió construir el libro de órdenes más alto en la historia de la República», sostuvo la cartera de Hacienda en un comunicado.

Este récord demuestra «la recuperación de la confianza del mercado internacional en la gestión técnica de la deuda pública colombiana», según señaló en la nota el director general de Crédito Público y Tesoro Nacional, Javier Cuéllar.

El Ministerio precisó que las tres nuevas referencias fueron emitidas con cupones de 3,75 %, 5 % y 5,625 % con vencimientos en los años 2028, 2032 y 2036, respectivamente, con un cupón promedio ponderado de 4,741 %.

«Con la alta demanda alcanzada, se logró comprimir en 58 puntos básicos las tasas de interés respecto a los niveles indicativos al momento del lanzamiento de la operación», agregó la información.

Adicionalmente, también se realizó la recompra de bonos globales con vencimiento en marzo de 2026 por 715 millones de euros, «contribuyendo con la mitigación del riesgo de refinanciación del próximo año».

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, resaltó la «importancia de la diversificación de las fuentes de riesgo de la deuda pública colombiana en monedas diferentes al dólar» y aseguró que esta transacción logra «tomar ventaja de la fuerte reducción de las tasas de interés de los bonos globales de Colombia, lo cual se reflejará en ahorros fiscales por menor pago de intereses del servicio de la deuda». EFE

