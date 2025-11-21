Colombia y Canadá buscan triunfo para optar clasificación junto con España

Redacción deportes, 21 nov (EFE).- Las selecciones de Colombia y Canadá son las encargadas este sábado (10:00 horas CET, -1 GMT) de inaugurar el grupo B del Mundial de Filipinas de fútbol sala femenino con el objetivo de lograr la victoria y optar a la clasificación para cuartos de final junto con España, a la que se considera la gran favorita para ser primera.

El conjunto “cafetero”, que está en plena fase de crecimiento y con un equipo con talento, tiene como referente a Nicole Mancilla, la mejor jugadora joven de la última Copa de América, en la que terminó como máxima goleadora del torneo.

Su compañera, la portera Paula Valencia, admitió que el partido ante las canadienses es importante y dijo: “Mi opinión personal es que nuestras rivales directas en el grupo son Canadá y Tailandia, porque sabemos que España tiene una de las mejores ligas en el mundo y una gran historia, entonces seguramente avanzarán como líder del grupo”, apuntó.

De Canadá, Valencia elogió su capacidad de trabajo y apuntó: “Sabemos que Canadá tiene sus fortalezas y tenemos que saber cómo detenerlas en la pista”, indicó.

Sophie Therien, cierre de Canadá, dijo que su selección está preparada para el debut de este sábado y aseguró en rueda de prensa:

“Definitivamente será un desafío, pero nos estamos preparando bien como equipo y estamos listas. Creo que tenemos que jugar como equipo, ajustar nuestras líneas, seguir los planes de juego y poner todo el corazón en los juegos. Si lo hacemos así, estoy segura que podemos vencer a Colombia”, anunció.

La jugadora a seguir de Canadá es Esther Brossard, que cerró el torneo clasificatorio de la Concacaf como goleadora y jugadora más valiosa.

La canadiense de 19 años aporta creatividad, habilidad y un disparo potente en la pista. EFE

