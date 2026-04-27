Colombia y España renuevan su memorando de entendimiento en «transición energética justa»

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Bogotá, 27 abr (EFE).- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Sara Aagesen, y el ministro de Minas de Colombia, Edwin Palma, firmaron este lunes la prórroga por tres años de un memorando de entendimiento para la transición energética justa y la descarbonización del sector energético.

El documento, ratificado en la ciudad caribeña de Santa Marta durante la primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, extiende el memorando que habían suscrito ambos países en Madrid en 2023.

Esta iniciativa busca «hacer los mayores esfuerzos por establecer un marco de cooperación para el beneficio mutuo en el campo señalado», detalló el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España en un comunicado.

El objetivo es incidir en «energías renovables; la mitigación y adaptación al cambio climático; las políticas de transición justa; la movilidad sostenible; el almacenamiento de energía, y otras áreas que ambos signatarios determinen conjuntamente».

La colaboración bilateral estará centrada en el intercambio de conocimientos e información, en la promoción de la investigación y el fortalecimiento de capacidades, así como en la evaluación de la movilización de recursos financieros y de proyectos conjuntos.

La prórroga no modifica «el objeto, alcance, áreas y formas de colaboración, reglas de implementación, recursos financieros, propiedad intelectual, resolución de diferencias, confidencialidad, ni demás disposiciones» del memorando original.

La conferencia de Santa Marta, organizada por Colombia y Países Bajos, comenzó el viernes pasado y cuenta con la participación de representantes gubernamentales de más de 56 países.

También asisten académicos, parlamentarios, sindicatos, indígenas, afrodescendientes, ONG, sociedad civil organizada, juventudes, campesinos, sector privado y banca multilateral.

«Ambos (Aagesen y Palma) han destacado la relevancia de la Conferencia como espacio de diálogo y cooperación para avanzar hacia sociedades y economías más sostenibles, con la perspectiva de alcanzar la neutralidad en emisiones en 2050», agregó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Aagesen tiene previsto reunirse con la ministra colombiana de Ambiente, Irene Vélez; con la titular de Política Climática y Crecimiento Verde de Países Bajos, Stientje van Veldhoven; y con el ministro de Cambio Climático de Bélgica, Jean-Luc Crucke, entre otros. EFE

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