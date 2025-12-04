Colombia y Guatemala evocan 200 años de diplomacia con visita de Buque Escuela ARC Gloria

Ciudad de Guatemala, 3 dic (EFE).- El Buque Escuela ARC Gloria, catalogado como el ‘embajador flotante’ de Colombia, atracó este miércoles en la Terminal de Cruceros de Puerto Quetzal, Escuintla (Pacífico), en el inicio de una visita oficial en el marco de la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y Guatemala.

La presencia del buque escuela, con 154 tripulantes a bordo, busca reafirmar los lazos de cooperación, amistad y hermandad entre ambas naciones.

«En la Terminal de Cruceros de Puerto Quetzal, Escuintla, atracó el Buque Escuela ARC “Gloria” de la Armada de la República de Colombia, como parte de la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y Guatemala», publicó el Ejército de Guatemala en su página oficial.

La embajadora de Colombia en Guatemala, Victoria González Ariza, resaltó la importancia del evento, describiéndolo como la mejor forma de celebrar dos siglos de hermandad.

González Ariza agradeció la hospitalidad de las autoridades guatemaltecas y extendió una invitación al público. «Estamos celebrando 200 años de relaciones diplomáticas y qué mejor celebración que con el embajador de Colombia en los mares», declaró la embajadora.

Por su parte, el capitán de navío Luis Fernando Lara Cogollo, comandante del ARC Gloria, expresó el honor de regresar al país después de ocho años.

La escala en Guatemala es el último puerto de la travesía 2025 del buque, después de haber recorrido más de 6.000 millas.

El comandante Lara Cogollo agradeció la calidez del recibimiento.

El Buque Escuela ARC Gloria, que sirve también como universidad y museo itinerante, permanecerá en aguas guatemaltecas por cuatro días y estará abierto a visitas del público hasta el mediodía del sábado 6 de diciembre. EFE

