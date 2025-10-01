The Swiss voice in the world since 1935
Swiss democracy
Colombia y Noruega se enfrentan para sellar su clasificación a octavos

Talca (Chile), 1 oct (EFE).- Las selecciones de Colombia y de Noruega se juegan este jueves la primera opción de clasificar para los octavos de final del Mundial sub-20, en un partido que se prevé igualado tras lo visto en la primera jornada, en la que los cafeteros ganaron con apuros a Arabia Saudí y los nórdicos con fortuna a Nigeria.

Sendos 1-0, trabajado en el caso de los colombianos, que sufrieron para doblegar el bloque solidario montado por los árabes en defensa y en el centro del campo, pero que siempre llevaron la iniciativa del juego imponiendo en la segunda parte su mejor calidad física y técnica, en un ejercicio de perseverancia y paciencia.

Y menos merecido en el caso de los noruegos, que aprovecharon un penalti a los diez minutos de iniciado el encuentro para encerrarse en su área y repeler las embestidas de los africanos, que fueron mejores en conjunto, presionaron con sentido y atacaron por ambas bandas, pero sin suerte de cara al gol.

Un debe que deberán mejorar también este jueves si quieren derrotar a Arabia Saudí en el mismo estadio fiscal de Talca, 300 kilómetros al sur de la capital chilena, y mantener vivas las posibilidades de clasificación para octavos.

Un empate entre cafeteros y noruegos dejaría a ambas selecciones con cuatro puntos y un pie y medio en la siguiente fase, ya que todo apunta a que, con esta puntuación, se obtendrá una de las plazas correspondiente a los cuatro primeros.

Una victoria de cualquiera de los dos sellaría el pase automático con seis puntos, a la espera de la posición en el grupo, que se decidiría en la última jornada, en la que Colombia recibe a Nigeria y Noruega a Arabia Saudí.

En este escenario, el técnico noruego apunta a que repetirá once, mientras que en la alineación titular de Colombia podía entrar su estrella, el delantero de Millonarios Neyser Villarreal, que calentó banca en el primer partido y entró en la segunda mitad, contribuyendo a agitar y mejorar el frente de ataque.

Saudíes y nigerianos, por su parte, disputarán un duelo a cara de perro, ya que la derrota de cualquiera de ellos supondría casi su pasaje de vuelta a su país. EFE

