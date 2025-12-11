Colombia y Venezuela exhiben poderío en clasificatorio de pesas

Santo Domingo, 11 dic (EFE).- Las colombianas María Mena y Mari Sánchez se repartieron las medallas de oro en la categoría de los 77 kilogramos, mientras que el venezolano Keydormar Vallenilla reinó en los 96 kilos en la jornada de este jueves del Campeonato de pesas clasificatorio para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Mena se alzó con los oros en arranque, con 115 kilos (récord del evento) y en total, con 252 kilos, así como la plata en envión, con 137, mientras que Sánchez, con una alzada de 140 kilos, consiguió el oro en envión, así como las preseas de plata en arranque, con 108, y en total, con 248 kilos.

Las preseas de bronce recayeron sobre la mexicana Aremi Fuentes Zavala, quien levantó 107 kilos en el arranque, 133 en envión, y 240 en total.

La dominicana Daiana Serrano ocupó el cuarto peldaño en la división con 105 kilos en arranque, 131 en envión y 236 en total.

En los 94 kilos masculinos, el venezolano Keydomar Vallenilla, medallista olímpico de plata en Tokio 2020 en los 96 kilogramos, dio una gran demostración de poder al conseguir las tres medallas de oro que otorgó la división.

En el arranque, Vallenilla firmó una alzada de 170 kilos, mientras que en el envión completó 212, y en el total, 382 kilogramos para coronarse campeón absoluto de la especialidad.

El mexicano Jonathan Ramos Chaires se colgó la plata en envión, con 191 kilos, y en el total, con 341, mientras que su compatriota Antonio Govea Sandoval logró la plata en arranque, con 155 kilos, y el bronce en total, con 340 kilogramos. En tanto que el hondureño Axel Pavón Funes cosechó el bronce del arranque, con 151 kilos levantados.

El dominicano Daury Vargas Jeffers terminó en el sexto peldaño, con 176 en envión, y 313 en el total.

Con las competencias en tres categorías concluye este viernes el Campeonato Clasificatorio de Pesas, en el que tomarán parte cuatro dominicanos.

La medallista de bronce en Tokio 2020, Crismery Santana, competirá en +100 kilos, al igual que la veterana Verónica Saladín, mientras que Yudelina Mejía subirá a la plataforma en los 86 kilos.

En los 110 kilos, verá acción Ezequiel Germán Reyes.

El campeonato es el primer evento de prueba y el único clasificatorio de los XXV Juegos Deportivos, Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, pautados para celebrarse del 24 de julio al 8 de agosto en la capital dominicana.EFE

