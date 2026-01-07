Colombianos en España arropan al sucesor político de Gustavo Petro, Iván Cepeda

Madrid, 7 ene (EFE).- Iván Cepeda, el sucesor político del presidente de Colombia, Gustavo Petro, congregó este miércoles en Madrid a cientos de compatriotas que viven en España (y Europa) y reflexionó sobre cómo afectarán a América Latina los ataques perpetrados la semana pasada en Venezuela por el Gobierno de Donald Trump.

«Con la intervención de Estados Unidos no hay seguridad para nadie», advirtió Cepeda, quien también mandó calurosos mensajes de apoyo a Gustavo Petro tras el señalamiento del presidente estadounidense.

En el salón de actos del sindicato Unión General de los Trabajadores (UGT), Cepeda reunió a alrededor de 700 personas, que esperaban al candidato con cánticos como «Se vive, se siente, Iván presidente»; «No me da la gana ser una colonia norteamericana, y sí me da la gana ser una Colombia libre y soberana» o «Fuera los yanquis».

«Que nadie se haga ilusiones, que no se equivoquen, a nuestro gobierno y a nuestro pueblo no lograrán arrodillarlo con amenazas. No somos una colonia ni un protectorado de Estados Unidos», declaró el candidato presidencial del Pacto Histórico, la coalición de Petro, en lo que supuso su primer acto político de 2026.

Ante banderas colombianas que ondeaba el público, Cepeda defendió que «solo un gran movimiento global podrá detener a la extrema derecha neofascista».

Y advirtió de que, tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela: «Debemos ser conscientes de que sin paz, legalidad internacional ni estabilidad, no hay seguridad para nadie».

«Por encima de todo está nuestro honor, nuestra libertad, nuestra soberanía y nuestra dignidad, y lo digo como el futuro presidente de Colombia», concluyó Cepeda, que lidera las encuestas de intención de voto para los comicios presidenciales de mayo.

El candidato estuvo arropado por varios políticos de la izquierda española, como la eurodiputada de Podemos Irene Montero, que se unió al cántico más coreado por el público: «Alerta, alerta, alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina».

Montero se refirió a Cepeda como el «próximo presidente de Colombia» y afirmó que «si Estados Unidos amenaza con una intervención militar a Colombia es porque sabe que no puede comprarla».

En Estados Unidos «quieren Venezuela, quieren Cuba, quieren México… No se lo podemos permitir» imploró Montero, quien acusó a Europa de «no querer» parar a Trump.

«Si Europa no desafía a Trump es porque no tenemos gobiernos valientes que se atrevan a hacerlo. Europa no es libre para decidir», manifestó Montero.

Terminó su discurso recordando que la humanidad debe hacer frente «a la política imperialista yanqui del terrorismo» y que la manera de conseguirlo es «con derechos, con paz, con dignidad y con más periodismo».

En el acto también se proyectaron vídeos de «exiliados» colombianos que viven en Suecia, Países Bajos o Canadá, quienes agradecieron a Cepeda su trabajo y «la forma en la que hace política».

País Vasco (norte de España), Andalucía (sur), Barcelona (noreste) y Valencia (este), o Francia, Suiza e Italia son algunos de los territorios en los que viven los colombianos reunidos este miércoles en Madrid.

Colombia entra este 2026 en un año electoral crucial, en el que está en juego la continuación del primer gobierno de izquierdas del país ante las alternativas que ofrecen el centro y derecha en medio de una creciente polarización política.

Los colombianos irán a las urnas el 8 de marzo para elegir a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes, y en mayo será la primera vuelta de las presidenciales, con opción de una segunda vuelta en junio. EFE

