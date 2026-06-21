Colombianos en Venezuela votan con el foco puesto en la mejoría de relaciones binacionales

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Caracas/Maracaibo, 21 jun (EFE).- Los colombianos residentes en Venezuela acudieron este domingo a las urnas para escoger al próximo presidente de Colombia, con el foco puesto en la mejoría de las relaciones bilaterales, un factor que los electores consideran determinante para la estabilidad e integración regional.

Los votantes acudieron a centros de Caracas y del estado Zulia -región fronteriza con Colombia-, y tomaron en cuenta la crisis venezolana y los futuros acercamientos con EE.UU. para escoger entre Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda, los candidatos que compiten por asumir la Presidencia colombiana para el período 2026-2030.

En el estado Zulia, donde el padrón es de 45.000 votantes, se instalaron 64 mesas: 37 en la ciudad de Maracaibo, 15 en San Carlos del Zulia y 12 en Machiques, según confirmó a EFE una persona relacionada con el proceso electoral.

Gabriel Piñero, miembro de mesa en Maracaibo, subrayó a EFE que la elección del futuro presidente de Colombia incidirá en Venezuela debido a factores como la «cercanía comercial y diplomática, y toda la tradición» entre ambos países.

«Uno busca la integración, otro quizá otros intereses hacia el norte», apuntó Piñero sobre los candidatos.

Por su parte, Boris Parra dijo a EFE que acudió a votar para evitar que se repitan en Colombia situaciones similares a las de Venezuela.

«Pienso que puede haber una nueva relación, más fresca, de cero, que permita que haya mejoría tanto en Venezuela como en Colombia», apuntó Parra.

A las afueras del consulado de Colombia en Caracas, Álvaro La Torre consideró que Colombia tiene dos opciones y una de ellas, prosiguió, «representa el continuismo de la tragedia de Venezuela».

«Me siento contento de haber cumplido con el sagrado deber y contribuir a que Colombia no viva la tragedia de Venezuela», remató La Torre, en entrevista con EFE.

Sobre el candidato De la Espriella, quien fue abogado del empresario colombo-venezolano Alex Saab -hoy preso en EE.UU. y señalado como presunto «testaferro» del presidente depuesto Nicolás Maduro-, La Torre defendió que todo profesional presta un servicio y que eso «no tiene ninguna vinculación con su manera de pensar».

«Los abogados están en su derecho de ejercer la profesión y ellos pueden llevar adelante cualquiera de las causas, independientemente de cuál sea la conducta de su defendido en un futuro», concluyó.

En Colombia, las urnas comenzaron a recibir votos a las 8:00 hora local (13:00 GMT) y permanecerán abiertas ocho horas, hasta las 16:00 hora local (21:00 GMT).

Las encuestas de intención de voto para esta segunda vuelta dan en primer lugar al ultraderechista De la Espriella, que tiene el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, por delante del izquierdista Iván Cepeda, aliado de Gustavo Petro en el partido Pacto Histórico.

En la primera vuelta, el pasado 31 de mayo, que tuvo una participación del 57,88 %, De la Espriella, llamado ‘el Tigre’ por sus seguidores, obtuvo 10,3 millones de votos (43,78 %), mientras que Cepeda recibió 9,7 millones (40,98 %). EFE

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