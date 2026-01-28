Colonos atacan y hieren a palestinos en la oscarizada Masafer Yatta, en el sur de Hebrón

Jerusalén, 28 ene (EFE).- Colonos israelíes atacaron, quemaron casas e hirieron a numerosos palestinos en tres de las aldeas que componen Masafer Yatta, en las colinas del sur de Hebrón y lugar en el que se basa el documental ‘No Other Land’, ganador del Óscar 2025.

«Las aldeas de Masafer Yatta sufren actualmente un brutal ataque. Colonos terroristas roban cientos de ovejas, incendian aldeas y atacan a los residentes. No hay ambulancias ni camiones de bomberos», denunció anoche en X el codirector de dicho documental y residente de Masafer Yatta, Basel Adra.

En la aldea de pastoreo de Khirbet al Fakhit, al menos dos personas resultaron heridas la noche del martes, según informó la Media Luna Roja Palestina, que atendió a un joven inconsciente «con una herida en la cabeza y hemorragia grave», y a una niña que sufrió una fractura en la mano tras ser atacada por colonos.

El grupo de colonos, algunos armados, irrumpieron a sus vez en las aldeas de Halawa y Jalet al Daba, también parte de Masafer Yatta, donde apedrearon varias casas y rociaron al menos el interior de una con gas pimienta, según la agencia palestina Wafa; además de herir a varios niños y mujeres.

Los colonos, bajo la protección de las fuerzas del orden, robaron 150 ovejas pertenecientes a la familia Abu Aram, detalla Wafa.

Según imágenes compartidas en redes sociales, los colonos causaron un fuego y, de acuerdo con el testimonio de algunos activistas, pese a que llegaron soldados israelíes, estos no ayudaron a los palestinos, sino que bloquearon la llegada de ambulancias para transportar a los heridos. EFE

