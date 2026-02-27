Colonos hieren de gravedad a dos activistas israelíes en Cisjordania ocupada

Jerusalén, 27 feb (EFE).- Dos activistas israelíes por los derechos humanos han resultado heridos de gravedad este viernes tras un ataque de colonos en Cisjordania ocupada, según informó la Media Luna Roja Palestina en sus canales oficiales.

«Los equipos de Nablus (norte de Cisjordania) atienden a dos activistas solidarios extranjeros heridos, quienes fueron brutalmente golpeados por colonos en la ciudad de Qusra», recoge el mensaje de la Media Luna Roja, que añade que los heridos son una mujer de 71 años y un hombre de 51.

Los activistas pertenecen a la oenegé por los derechos humanos Looking the Occupation in the Eye, que denunció en sus redes sociales que fueron golpeados en la cabeza con palos y heridos de gravedad por un número indeterminado de colonos israelíes.

Vídeos compartidos en redes sociales por la organización muestran a los heridos inconscientes y sangrando en el suelo tras el ataque. Según informó Magen David Adom (los servicios de emergencia israelíes), ambos fueron evacuados al hospital israelí Beilinson, en la ciudad de Petaj Tikva (centro de Israel).

«Condeno enérgicamente la violencia en la zona de Nablus. Esta violencia pone en peligro vidas, traspasa una línea roja y contrasta profundamente con los valores del Estado de Israel, sus leyes y los valores del judaísmo», se posicionó sobre el incidente el presidente israelí, Isaac Herzog, en un mensaje compartido en su cuenta de X.

A su vez, el Ejército publicó un comunicado en sus canales afirmando que tropas israelíes y destacamentos de la Policía acudieron a la zona de Qusra «tras recibir un informe de un violento ataque perpetrado por civiles israelíes enmascarados contra palestinos y otros israelíes presentes en el lugar».

«Las fuerzas de seguridad israelíes están realizando búsquedas para detener a los sospechosos. Además, la Policía de Israel ha abierto una investigación sobre los detalles del incidente», informa la nota militar.

Todos los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada son ilegales según el derecho internacional, y tanto la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como las Naciones Unidas han apelado a Israel a cesar la ocupación de este territorio palestino y sacar del enclave a todos sus colonos (unos 465.000, según el tribunal).

Más de mil palestinos han muerto desde el 7 de octubre de 2023 por fuego israelí -la mayoría a manos de las fuerzas armadas- en Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén Este, entre ellos más de doscientos niños. EFE

