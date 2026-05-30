Colonos israelíes agreden y disparan a 7 palestinos, incluido un anciano, cerca de Nablus

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Jerusalén, 30 may (EFE).- Colonos israelíes dieron una paliza y dispararon este sábado a siete palestinos, entre ellos un anciano, durante una ataque contra la ciudad palestina de Madma, al sur de Nablus, en el norte del territorio ocupado de Cisjordania.

Según informó un portavoz de la Media Luna Roja, los siete heridos fueron trasladados al hospital: un anciano de 73 años con una herida de bala en el pie y otra persona de unos 50 años que fue disparada en el muslo.

Hay además, otras cuatro personas -al menos dos mujeres- que fueron agredidas físicamente por los israelíes durante el ataque, y una séptima con heridas en la cara a causa de la metralla, detalló este grupo de emergencias en diferentes comunicados.

La violencia contra los palestinos en Cisjordania ocupada se ha incrementado en los últimos tres años, y la Policía o las fuerzas israelíes no suelen hacer nada para frenarla, mientras que cada vez es más frecuente que colonos armados que visten uniforme militar -aunque no estén de servicio- perpetren estos ataques.

El pasado 13 de mayo, un palestino de 16 años fue asesinado en un ataque coordinado entre milicias de colonos y soldados en la aldea de Jiljilya, al este de Ramala, quienes además robaron cientos de cabezas de ganado y tractores.

En lo que va de 2026 y hasta el 22 de abril, al menos 27 palestinos han muerto en Cisjordania ocupada por fuego israelí, incluidos 6 menores y al menos 12 a manos de milicias de colonos, según datos de la ONG israelí B’Tselem.

Solo desde el 7 de octubre de 2023, el actual gobierno de coalición ultraderechista israelí ha aprobado 93 nuevos asentamientos en Cisjordania -ilegales según el derecho internacional- y permitido al menos otros 207 ‘outposts’ o inicios de colonias (estructuras aún no legalizadas por el Ejecutivo) en este territorio palestino, según datos de la ONG Peace Now. EFE

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