Colonos israelíes atacan a palestinos y queman coches en recogida de aceituna en Turmusaya

2 minutos

Jerusalén, 19 oct (EFE).- Una veintena de colonos, algunos enmascarados y armados con palos, golpearon este domingo a varios palestinos y quemaron al menos dos coches tras impedir la cosecha de aceitunas en el pueblo de Turmusaya, localizado en el territorio palestino ocupado de Cisjordania.

Según detalló a EFE Yaser, un vecino de Turmusaya, todo el pueblo había quedado esta mañana en un mismo punto, para avanzar en una caravana de vehículos y comenzar a cosechar solo una parte de sus olivares de manera conjunta, a fin de evitar múltiples ataques.

«En cuanto llegué a mi tierra, me llamaron para avisarme de que los colonos venían en camino. Decidimos irnos», dice a EFE por teléfono Yaser, que asegura que se toparon entonces con un vehículo militar que había cortado la calle, y que les retuvo hasta que los colonos les alcanzaron.

«Fue una especie de emboscada», asegura este palestino, con doble nacionalidad estadounidense como la mayoría de vecinos de este pueblo, próximo a Ramala.

Yaser dijo que los colonos lanzaron piedras, destrozaron cristales de su vehículo y les atacaron.

Fuera del coche, una anciana recibió un golpe que la dejó inconsciente, y fue después agredida dos veces más cuando yacía en el suelo, relató a EFE un periodista estadounidense y testigo que documentó el ataque. La mujer se encuentra en el hospital.

Según este periodista, en un momento determinado él abandonó el vehículo y pese a vociferar «prensa americana, prensa americana», los colonos continuaron lanzando piedras y agrediéndoles.

Entre los heridos hay también una activista extranjera, confirmó Yaser, perteneciente a la organización Movimiento de Solidaridad Internacional (ISM, en inglés); si bien este grupo aún no se ha pronunciado al respecto.

El pasado mes de abril, en Turmusaya, el niño de 14 años Amer Rabee, también con doble nacionalidad estadounidense, murió tras recibir once tiros de soldados israelíes, según detalló su propio padre a la prensa.

En la aldea colindante de Al Mazraa al Sharqiya, tres meses después, dos jóvenes palestinos, de 20 y 23 años de edad (uno también ciudadano de EE.UU), murieron tras una paliza y un ataque mortal de colonos.

En septiembre de 2024, un disparo del Ejército israelí en la ciudad cisjordana de Nablus mató a la activista estadounidense de origen turco Ezgi Eygi, de 26 años, quien también era voluntaria del Movimiento de Solidaridad Internacional en una campaña destinada a proteger a los agricultores palestinos de los colonos israelíes. EFE

