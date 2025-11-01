Colonos israelíes atacan más durante esta colecta de aceitunas que en los últimos 5 años

Jerusalén, 1 nov (EFE).- El número de ataques perpetrados por colonos israelíes durante la actual temporada de colecta de aceitunas en Cisjordania ocupada es el más alto desde 2020, así como el total de aldeas palestinas afectadas por esta violencia o la cifra de árboles dañados: nunca antes el asedio había alcanzado tal magnitud.

Solo entre el 1 y el 27 de octubre de 2025 tuvieron lugar en Cisjordania 126 ataques de colonos, que afectaron a 70 aldeas palestinas, detalla un informe de la Agencia de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

En comparación, durante ese mismo periodo el año pasado, los ataques llegaron a 110 repartidos en 59 aldeas. Además, en 2024 los colonos vandalizaron más de 1.480 árboles en comparación con más de 4.000 este octubre.

La violencia colona se ha disparado desde los ataques de Hamás y la ofensiva bélica en Gaza que dio inicio en octubre de 2023. Antes de que esta guerra sirviera de aliciente para una mayor represión, la expansión de asentamientos ilegales y una mayor presencia militar en Cisjordania, los ataques de colonos durante la cosecha de aceitunas, de media, no llegaban a 37, según este mismo informe.

Uno de los peores ataques tuvo lugar el pasado lunes día 27, cuando colonos encapuchados invadieron la aldea de Samou, en la gobernación de Hebrón, y lanzaron gas lacrimógeno contra la vivienda de la familia Al Dagameen, cuyos cinco miembros tuvieron que ser hospitalizados.

Además, según vídeos de las cámaras de seguridad a los que tuvo acceso este sábado EFE, los colonos destrozaron el vehículo familiar y atacaron su ganado, matando al menos a seis corderos e hiriendo a un número indeterminado, según detalla la prensa local.

En las imágenes, se observa a un colono lanzando bloques de hormigón contra los animales dentro de una ganadería y dejándolos caer con fuerza contra el suelo, mientras otros dos los golpean con un palo hasta matarlos.

En octubre de 2024, en la aldea de Al Mughair – gobernación de Ramala -, decenas de colonos israelíes armados y enmascarados irrumpieron a altas horas de la noche, quemaron cuatro vehículos en un taller de reparación de automóviles e intentaron incendiar una casa.

Al Mughair está rodeada por siete asentamientos ilegales, cinco de ellos creados desde 2023 según denuncia la OCHA, que ha documentado 43 ataques de colonos contra esta aldea solo en lo que va de 2025; una cifra sin precedentes. EFE

