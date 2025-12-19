Colonos israelíes atropellan a un palestino en un ataque al norte de Cisjordania ocupada

Jerusalén, 19 dic (EFE).- Un grupo de colonos israelíes atropelló deliberadamente a un palestino durante la madrugada de este viernes en Nablus, en la zona norte de Cisjordania ocupada, según informó el Ejército israelí en un comunicado publicado en sus canales.

«Durante la noche del viernes, varios civiles israelíes entraron deliberadamente en la zona urbana de Nablus sin autorización. Los civiles atropellaron a un palestino que resultó herido y fue evacuado para recibir atención médica en el hospital», recoge el comunicado militar.

«Posteriormente, los israelíes salieron rápidamente del vehículo y huyeron a pie del lugar», agrega la nota.

Según la agencia de noticias oficial palestina, Wafa, un grupo de colonos irrumpió durante la madrugada en la zona este de la ciudad en varios vehículos, uno de los cuales atropelló deliberadamente a un viandante al que causó fracturas en ambas piernas.

El Ejército afirmó en su nota que las tropas israelíes confiscaron el vehículo y arrestaron a un número indeterminado de los atacantes, cuya custodia fue trasladada a la Policía israelí.

«Recalcamos que la entrada de civiles israelíes a la Zona A (área de Cisjordania ocupada bajo control de la Autoridad Palestina) es peligrosa y está prohibida por ley», concluye el comunicado castrense.

Los ataques de colonos se dispararon durante la temporada de colecta de la aceituna este 2025, alcanzando máximos históricos en octubre: la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) registró 236 ataques de colonos; mientras que la cifra de la agencia para los refugiados palestinos (UNRWA) asciende a 536.

La Comisión de Resistencia contra la Colonización y el Muro (CRCM) del Gobierno palestino eleva aún más la cifra hasta las 750 agresiones.

La violencia de las imágenes de los ataques, entre ellos el de un colono apaleando en la cabeza a una mujer durante la recogida de aceitunas, llegó hasta los medios israelíes, provocando algunas condenas por parte de la clase política y los militares, si bien no se tradujeron en medidas efectivas.

Cerca del 94 % de las investigaciones abiertas por la Policía israelí en torno a la violencia de colonos entre 2005 y 2024 concluyeron sin una acusación, según datos de la organización israelí de derechos humanos Yesh Din.

Desde 2005, solo el 3 % de los expedientes abiertos resultaron en condenas totales o parciales. EFE

