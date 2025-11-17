Colonos israelíes continúan atacando a palestinos en el centro y sur de Cisjordania

Jerusalén, 17 nov (EFE).- Colonos israelíes agredieron de nuevo este lunes a palestinos tanto en la gobernación de Belén como en la de Hebrón, localizadas en el centro y sur del territorio palestino ocupado de Cisjordania, informaron la Media Luna Roja y fuentes locales.

Los equipos de la Media Luna Roja en Belén atendieron a dos heridos, que fueron trasladados al hospital, tras el ataque de colonos en la ciudad de Al Minya, al sureste de Belén, detalló hoy esta organización en un comunicado.

En la ciudad de Sair, al norte de Hebrón, varios palestinos resultaron heridos durante otro ataque de colonos israelíes esta noche, que también incendiaron una casa y dos vehículos, según declaró a Wafa el vecino Issa Shalaldeh, padre del dueño de la vivienda quemada.

Los colonos agredieron a los residentes con palos y objetos punzantes, hiriendo a varias mujeres, además de causar los daños materiales. Según detallaron testigos presenciales a Wafa, las fuerzas israelíes impidieron el acceso de ambulancias y camiones de bomberos a la zona.

Solo durante el mes de octubre, y coincidiendo con la cosecha de aceituna en Cisjordania, la OCHA ha registrado al menos 264 ataques contra palestinos, el peor mes desde que las Naciones Unidas comenzaran a registrar estos incidentes en 2006.

«Desde 2006, la OCHA ha documentado más de 9.600 ataques de este tipo. Alrededor de 1.500 de ellos ocurrieron solo este año, lo que representa aproximadamente el 15 % del total», indicó el organismo de la ONU en un comunicado. EFE

pms/mt/rcf