Colonos israelíes cortan 120 olivos en el noreste de Ramala, en Cisjordania ocupada

Jerusalén, 6 oct (EFE).- Colonos israelíes cortaron la noche del domingo alrededor de 120 olivos entre las aldeas palestinas de Al Mughair y Abu Falah, al noreste de Ramala, en el territorio palestino ocupado de Cisjordania, confirmaron a EFE fuentes locales, pocos días antes del inicio de la cosecha de aceitunas en la región.

Un vecino de Al Mughair compartió con EFE un vídeo en el que se ven numerosos olivos partidos en dos, con las coronas de los árboles tirados boca arriba en la tierra.

El pasado agosto, el Ejército israelí -junto a colonos- arrancaron más de 3.000 árboles también en Mughair, con el pretexto de «mejorar las defensas» y la visibilidad tras un presunto tiroteo contra un colono que pastoreaba sus ovejas cerca del puesto de avanzada ilegal (outpost) de Adei Ad.

En unas declaraciones filtradas a la opinión pública, el jefe para Cisjordania del Ejército israelí, Avi Bluth, dijo que el desmato de árboles buscaba «disuadir» a cualquier otra aldea palestina de «intenten alzar la mano» contra los colonos.

La destrucción de árboles es una práctica habitual de israelíes en Cisjordania ocupada, y desde el 7 de octubre de 2023, el Ejército israelí y colonos han arrancado, destruido o dañado más de 37.000 olivos, según datos de la Comisión de Resistencia al Muro y los Asentamientos, un organismo gubernamental palestino. EFE

