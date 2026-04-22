Colonos israelíes cruzan ilegalmente a Siria y son devueltos por el Ejército

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Jerusalén, 22 abr (EFE).- Un grupo de decenas de activistas colonos israelíes cruzó este miércoles la frontera entre Israel y Siria y avanzó alrededor de medio kilómetro antes de ser devueltos a Israel por la fuerza, según informó el Ejército israelí.

«Hace poco, aproximadamente 40 civiles israelíes se congregaron cerca de la frontera entre Israel y Siria. Tras unos minutos, cruzaron la frontera y se adentraron varios cientos de metros en territorio sirio», recoge un comunicado militar.

Según el diario israelí Times of Israel, los implicados forman parte de un grupo de activistas colonos ultraderechistas que se autodenominan ‘Pioneros de Bashan’.

Al parecer, los colonos cruzaron la frontera y se atrincheraron brevemente en un edificio en las afueras de la localidad siria de Hader, con la intención declarada de permanecer allí hasta que el Gobierno israelí autorice asentamientos en territorio sirio.

Según la nota del Ejército, los militares desplegados en el área los arrestaron ahí mismo tras interceptarlos y los escoltaron de regreso a territorio israelí, donde fueron entregados a la Policía.

Las autoridades militares «condenaron enérgicamente» el incidente y subrayaron su gravedad, señalando que constituye una infracción penal y que supone un riesgo «tanto para los civiles implicados como para las tropas» desplegadas en la zona fronteriza.

Israel ocupó los Altos del Golán sirios durante la guerra de 1967 y posteriormente los anexionó en 1981, una decisión no reconocida por la mayor parte de la comunidad internacional. La región es considerada por la ONU como territorio sirio bajo ocupación, mientras Israel mantiene su control alegando razones de seguridad estratégica en la frontera norte. EFE

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