Colonos israelíes hieren a un adolescente palestino de 14 años al norte de Cisjordania

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Jerusalén, 23 mar (EFE).- Un grupo de colonos israelíes hirieron durante la pasada noche a un adolescente palestino de catorce años en la localidad de Awarta (norte de Cisjordania ocupada), según informó la Media Luna Roja Palestina (MLRP).

«Nuestros equipos están atendiendo a un adolescente de 14 años que fue agredido por colonos en la localidad de Awarta, cerca de Nablus. Está siendo trasladado a un centro médico», informaron los paramédicos de este organismo.

El servicio de emergencias afirmó además haber prestado ayuda a una segunda víctima de un ataque de colonos en Beita, en la misma zona.

Asimismo, según recoge la agencia oficial de noticias palestina, Wafa, un grupo de colonos israelíes irrumpió durante la madrugada del sábado en la aldea palestina de Burqa, en el centro de Cisjordania ocupada, donde incendiaron una clínica y causaron numerosos daños materiales.

Al menos nueve palestinos resultaron heridos el domingo tras ser agredidos por un grupo de colonos en la localidad de Deir al Hatab, cerca de Nablus en el norte de Cisjordania ocupada, informó la MLRP, cuyos equipos atendieron a los heridos.

De entre los heridos uno de ellos recibió un disparo en el pie con munición real, otro sufrió una fractura de fémur a causa de una caída y una tercera mujer inhaló gases lacrimógenos.

La violencia de los colonos, en aumento

Según informó el Ejército israelí mediante un comunicado publicado a última hora del domingo, durante la noche pasada, soldados y agentes de la Policía israelí fueron desplegados «tras recibir informes sobre un violento ataque, incendio provocado y disturbios públicos perpetrados por civiles israelíes» en Cisjordania.

Según la nota militar, los efectivos israelíes encontraron y confiscaron armas al registrar un vehículo de los agresores en Deir al Hatab. Además, afirma, cinco colonos fueron «detenidos por la Patrulla Fronteriza de Israel y entregados a la Policía de Israel para ser interrogados».

Además, sostienen los militares, en otro incidente en la zona de Yitzhar, varios colonos atacaron a efectivos de seguridad desplegados en el lugar, lo que dejó un agente herido y causó daños a un vehículo oficial.

«Las fuerzas de seguridad se han desplegado desde la tarde en carreteras y puntos conflictivos para mantener el orden y la seguridad. Asimismo, aplican una política de tolerancia cero hacia los extremistas violentos que perturban el orden público», concluye el comunicado castrense.

Los ataques de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania ocupada se han disparado desde el inicio de la ofensiva bélica que mantiene Israel junto a Estados Unidos contra Irán y lejos de la atención pública.

Solo durante los primeros cuatro días de guerra se documentaron al menos 50 casos de violencia por parte de colonos en 37 comunidades palestinas diferentes, según confirmó a EFE la ONG israelí Yesh Din.

Además, hace apenas una semana, la Policía de Israel reconoció que sus agentes mataron a cuatro miembros de una familia palestina, dos de ellos niños, abriendo fuego contra su coche. EFE

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