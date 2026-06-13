Colonos israelíes invaden a tiros e incendian tierras en Cisjordania

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Jerusalén, 13 jun (EFE).- Colonos israelíes invadieron, atacando a la población palestina o su patrimonio, distintas localidades en Cisjordania a lo largo de este sábado, según ha recogido la agencia oficial de noticias local, Wafa, e informaron testigos en el terreno.

A primera hora del sábado, activistas locales que documentan los ataques de colonos alertaron en un chat compartido que estos habían disparado a un joven palestino (después identificado como Muhammad Maher Shajami, con una discapacidad intelectual) en la localidad de Duma (norte de Cisjordania).

«Los equipos de la Media Luna Roja recibieron a un hombre de 29 años con heridas en el abdomen y la pierna. Está siendo transportado al hospital», recogió la Media Luna Roja Palestina en un comunicado poco después, habiendo denunciado previamente en dos ocasiones que soldados israelíes les impedían acercarse al herido.

Según el relato de los activistas, que lo visitaron en el hospital, Shajami se encuentra bien.

En la aldea de Jit, próxima a Qalqilia (norte), una horda de más de 15 colonos, según las imágenes de cámaras de seguridad compartidas por los activistas, prendieron fuego a terrenos de la población e incendiaron cuatro vehículos de la población.

Wafa recoge que, además de la quema de coches (dos de ellos de palestinos no residentes en Jit), los colonos lanzaron cócteles molotov contra varias casas del pueblo, causando más daños materiales.

Al sureste de Belén (sur), en el barrio de Jalail al Lawz, un grupo de colonos robó tuberías de agua que abastecen a la zona, además de realizar otros actos de vandalismo. Según Wafa, este área es víctima habitual de ataques de colonos para dañar sus terrenos agrícolas o sus sistemas de riego y acceso al agua.

Wafa también registró un ataque en Araba (norte), donde los colonos bloquearon la principal carretera de la localidad y registraron vehículos de la población; y en Ein Arik (centro), donde su invasión derivó en enfrentamientos con la población local.

Al menos 13 palestinos han muerto en ataques de colonos (uno de ellos, un menor) en lo que va de año, según las cifras de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

La cifra sube a 38 desde el 7 de octubre de 2023, cuando en represalia por los ataques de las milicias gazatíes a territorio israelí ese mismo día, tanto el Ejército, la Policía como los propios colonos que residen ilegalmente en Cisjordania aumentaron sus agresiones y redadas contra la población.EFE

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