Colonos israelíes levantan tres ‘outposts’ cerca de aldea palestina del tiroteo el viernes

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Jerusalén, 26 jul (EFE).- Grupos de colonos israelíes levantaron tres ‘outposts’ (puestos de avanzada, el inicio de un asentamiento) en torno a la aldea palestina de Tell, lugar del tiroteo el viernes donde murieron cuatro palestinos y dos israelíes, y las tres estructuras están en el Área B de Cisjordania, fuera del poder administrativo israelí.

«Los colonos acaban de establecer nuevos puestos de avanzada justo junto a las casas de la aldea palestina de Tell. Esto está pasando en pleno corazón de la Área B, justo en la frontera con el Área A», denunció la ONG israelí Peace Now en un comunicado en la red social X. Según indicó a EFE la directora de bservación de asentamientos de la organización, Hagit Ofran, son tres ‘outposts’ distintos.

En total los israelíes han levantado al menos cuatro puestos de avanzada en Cisjordania a lo largo de este domingo, incluyendo un cuarto en terrenos de la aldea de Umm Safa (norte de Ramala), según la agencia oficialista de noticias palestina, Wafa.

Peace Now hizo saltar la alerta ya que el hecho de que los colonos israelíes se apoderen de territorio en el Área B de Cisjordania e incluso se acerquen al Área A supone una peligrosa expansión de su ocupación del enclave.

El Ejército israelí aún no ha respondido a la consulta de EFE sobre si pretende desmantelar estos puestos de avanzada.

Desde los Acuerdos de Oslo II (1995), Cisjordania está dividida en tres áreas de influencia: A, de control administrativo y militar palestino; B, de control administrativo palestino y militar israelí; y C, dominado tanto administrativa como militarmente por Israel.

Todos los asentamientos de Israel en Cisjordania, independientemente del área, son ilegales ante el derecho internacional. A pesar de ello, el Gobierno israelí permite y fomenta el establecimiento de colonias en el Área C (que abarca el 60 % del territorio).

Los puestos de avanzada, como los establecidos por los colonos este domingo en torno a Tell, marcan el inicio de un asentamiento, y pueden consistir tanto en casetas y casas móviles como en el inicio de granjas o el establecimiento de otras estructuras.

En el caso de las establecidas en áreas exentas de presencia israelí (A y B, pese al movimiento habitual de tropas y las invasiones de colonos diarias), las fuerzas armadas israelíes suelen desmantelar estas estructuras, a diferencia de en la C.

El movimiento de los colonos este domingo se produce como una represalia más al enfrentamiento entre colonos y palestinos del viernes en la aldea de Tell, que se saldó con dos israelíes (un soldado y un colono armado) y cuatro civiles palestinos de la misma familia fallecidos.

El intercambio de fuego se produjo después de que un grupo de una treintena de colonos, entre ellos personas armadas, invadiera la aldea en dos ocasiones, atacando viviendas e intimidando a la población.

Cuando un grupo de palestinos se enfrentó a ellos y uno de los colonos armados les apuntó con el fusil, comenzó un forcejeo para agarrar el arma en el que uno de los locales se hizo con ella y abrió fuego, para después ser abatido junto a sus familiares por soldados. El Gobierno de Israel calificó el evento como un acto de «terrorismo» y prometió expandir su ocupación del enclave. EFE

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