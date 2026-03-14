Colonos israelíes matan a otro palestino en Cisjordania y ya son seis muertos en marzo

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Jerusalén, 14 mar (EFE).- Un colono israelí mató este sábado de un tiro a un joven palestino en la ciudad de Qusra, localizada al sur de Nablus, confirmó a EFE una fuente de emergencias, lo que aumenta a seis el número de palestinos asesinados a manos de colonos en Cisjordania desde el inicio de la ofensiva israelí en Irán.

La víctima ha sido identificada como Amir Moatasem Mahmoud Odeh, de 25 años, quien había recibido un disparo en el pecho, según informó el servicio de emergencias de la Media Luna Roja Palestina en un comunicado, que después confirmó a EFE su fallecimiento e indicó que hay otros tres heridos.

Según declaró a Wafa el alcalde de Qusra, Hani Odeh, colonos armados atacaron el barrio de Karak, al oeste de la ciudad, y abrieron fuego contra viviendas y jóvenes.

Este tipo de ataques violentos se han incrementado en paralelo a la guerra israelí contra Irán, lejos del foco mediático y en una Cisjordania bajo un férreo control militar.

El pasado 2 de marzo, los hermanos palestinos Muhamad y Fahim Muammar, de 52 y 48 años, murieron a tiros cuando intentaban defender su casa de una treintena de colonos, algunos armados, que habían comenzado a arrancar olivos con una excavadora para pavimentar una nueva carretera.

«Pensábamos que sería como siempre: que vendrían para destrozar y quemar coches y casas (…) Pero nunca pensé que matarían a mis hermanos y me dispararían de forma tan brutal», detalló a EFE el tercer hermano de las víctimas, Jameel, quien ese día recibió una bala que aún tiene incrustada en su pierna derecha.

El 7 de marzo, otro palestino de 28 años, Amir Shanaran, murió a tiros a manos de un conocido colono en una de las aldeas de Masafer Yatta, en el sur de Hebrón, en un ataque en el que su hermano también recibió un disparo y su padre resultó herido en la cabeza.

Y el pasado domingo, miles de personas acudieron a un triple funeral: el de Thaer Hamayel, de 24 años, y Fara Hamayel, de 57, muertos por un tiro en la cabeza perpetrado por colonos en la aldea de Khirbet Abu Falah, en el noreste de Ramala. Y el de Mohamad Mara, de 55, que murió por asfixia a causa del gas lacrimógeno lanzado después por soldados israelíes.

En al menos dos, de estos tres asesinatos, el agresor vestía un uniforme militar. El Ejército israelí reconoció que el colono que mató a los hermanos Muammar era un «reservista en activo» cuya arma ha sido confiscada y anunció una investigación criminal (lo que rara vez conlleva a una acusación).

El tiroteo en Masafer Yatta también fue perpetrado por un colono vestido de uniforme, según un vídeo del suceso divulgado por la ONG B’Tselem. Pero el Ejército no confirmó a EFE si el atacante es o no un reservista. EFE

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