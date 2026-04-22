Colonos israelíes matan a tiros a un palestino en Cisjordania, el tercero en 24 horas

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Jerusalén, 22 abr (EFE).- Un grupo de colonos israelíes mató a tiros este miércoles a un palestino en la localidad de Deir Dibwan, al este de Ramala (Cisjordania ocupada), el tercero en morir asesinado por estos extremistas durante las últimas 24 horas.

Según la agencia oficial de noticias palestina Wafa, la víctima fue identificada como Odeh Atef Odeh Awawdeh, de 29 años, quien falleció poco después de llegar al Complejo Médico de Ramala a causa de una herida de bala en la espalda.

Según testimonios locales recogidos por el mismo medio, colonos armados atacaron las afueras de la localidad y abrieron fuego con munición real contra residentes, hiriendo gravemente a Awawdeh.

De forma paralela, Wafa recoge que tropas del Ejército israelí cerraron los accesos al municipio antes de irrumpir en su interior y detener a una treintena de habitantes.

Por ahora, el Ejército israelí todavía no se ha pronunciado sobre los hechos.

Además, un colono reservista del Ejército israelí asesinó a tiros ayer a dos palestinos, uno de ellos de 14 años, en la localidad de Al Mughair, en la misma zona de Cisjordania ocupada.

Desde el 28 de febrero de 2026, a la sombra de la guerra regional contra Irán, los colonos han intensificado sus ya recurrentes ataques en Cisjordania, matando al menos a nueve e hiriendo a decenas más, según datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en un dato que no incluye a los tres últimos fallecidos.

Según la Comisión de Resistencia contra el Muro y los Asentamientos, las tropas israelíes y los colonos llevaron a cabo 1.819 ataques solo durante el pasado mes de marzo, principalmente en Hebrón (321 incidentes), Nablus (315), Ramala y la gobernación de Al Bireh (292), y Jerusalén Este (203).

«Estas milicias cuentan con el pleno respaldo del Estado de Israel y gozan de total impunidad para asesinar, agredir y saquear a residentes palestinos. Esta violencia diaria e indiscriminada es uno de los medios que Israel utiliza para la limpieza étnica de Cisjordania», denunció la ONG israelí B’Tselem el pasado 14 de abril, tras el asesinato tres días antes de otro palestino por un disparo de un soldado colono en la aldea de Deir Jarir (este de Ramala).

La cifra sube a 26 si se incluyen los fallecidos a manos de las tropas. EFE

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