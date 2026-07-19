Colonos israelíes prenden fuego a un campo agrícola palestino en Sinyil (Cisjordania)

Compartir

2 minutos

Jerusalén, 19 jul (EFE).- Un grupo de colonos israelíes incendiaron este domingo un campo agrícola en Sinyil, una localidad palestina a las afueras de la ciudad de Ramala (Cisjordania), según activistas locales y el diario israelí Haaretz.

Imágenes grabadas por activistas de la zona y compartidas en un canal de WhatsApp dedicado a documentar estas agresiones muestran a una decena de colonos aparcando sus vehículos a un lado de la carretera, junto a la zona incendiada.

En una fotografía aérea compartida por estas fuentes se observa una amplia extensión del campo ennegrecida por el fuego, de la que aún se levantan columnas de humo.

El incendio se produce apenas horas después de que otro grupo de colonos israelíes, que residen en Cisjordania violando el derecho internacional, prendieran fuego a una mezquita en Tuwani (sur), en lo que medios palestinos y residentes han calificado como un pogromo.

Los colonos utilizan los incendios y la destrucción de propiedades palestinas como un método de intimidación habitual, que junto a otras agresiones diarias como la destrucción de sus olivos o del pasto de su ganado, pueden llegar a forzar su desplazamiento.

Este mismo domingo, los colonos han invadido con su ganado tierras palestinas en comunidades como Mahtush (al este de Jerusalén), o en Al Maniya (cerca de Belén, en el sur de Cisjordania).

En Deir Bzeih, al oeste de Ramala, los colonos han llegado a invadir las calles de la ciudad para atravesarlas seguidos de sus ovejas.

De forma paralela, el Gobierno israelí está financiando a un ritmo sin precedentes nuevos asentamientos de colonos, también en el norte de Cisjordania, en lo que el ministro radical de Finanzas, el colono Bezalel Smotrich, ha calificado como un intento de sepultar la posibilidad de un Estado palestino.EFE

pbj/rod