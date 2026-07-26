Colonos israelíes queman dos mezquitas palestinas en una nueva noche de ataques

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Jerusalén, 26 jul (EFE).- Colonos israelíes incendiaron la madrugada de este domingo dos mezquitas palestinas en el norte de Cisjordania, una en la localidad de Qusra (sur de Nablus) y otra en la aldea de Kur (sur de Tulkarem), en otra noche de ataques, según la agencia palestina Wafa y activistas locales.

Según declaró a Wafa el alcalde de Qusra, Abdul Azim Wadi, los colonos prendieron fuego a la mezquita Al Rahma, que se encuentra en construcción, quemando también herramientas y maderas que había en el lugar. Además, pintaron grafitis en hebreo con la palabra «venganza».

El Ejército israelí informó que las tropas rastrearon la zona en busca de sospechosos, pero que estos «habían huido antes de su llegada», y condenó «enérgicamente» cualquier daño a instituciones religiosas.

Poco después tuvo lugar el ataque contra la mezquita en Tulkarem, donde según testigos los colonos quemaron la parte interior y escribieron en las paredes «la sangre judía no es gratis», en un llamado a venganza tras la muerte el viernes de dos soldados israelíes a manos de un palestino que se enfrentó a un grupo de colonos armados (muriendo también él y otros tres palestinos).

Desde principios de 2026, al menos 87 palestinos han muerto por fuego israelí, 21 de ellos por disparos de colonos y del resto del Ejército, según datos de la Presidencia palestina. EFE

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