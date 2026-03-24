Colonos israelíes queman una casa en Tuwani, parte de una oleada de ataques de «venganza»

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Jerusalén, 24 mar (EFE).- Colonos israelíes incendiaron durante la noche de este martes una vivienda en la aldea de Tuwani (en las colinas de Hebrón, en el sur de Cisjordania ocupada) y escribieron grafitis de odio, en medio de una oleada de violencia en «venganza» por la muerte accidental de un colono el sábado, confirmó el gobierno palestino en sus redes sociales

El incendio no causó heridos en Tuwani, el pueblo donde reside el activista y abogado palestino Basel Adra, quien es uno de los cuatro codirectores del oscarizado en 2025 documental ‘No other land’; centrado en la destrucción y la ocupación israelí del conjunto de aldeas palestinas que conforman Masafer Yatta, entre ellas la de Tuwani.

Los colonos escribieron en paredes grafitis amenazantes como «Bluth, venganza», en referencia a Avi Bluth, el comandante del Ejército israelí a cargo de Cisjordania ocupada, o «recuerdos de Yehuda», en alusión al colono fallecido el pasado sábado, Yehuda Sherman, en una colisión de su vehículo con un coche palestino.

Sherman, de 18 años, viajaba en un quad junto a su hermano cuando, según el relato de este último, un coche palestino aceleró contra ellos y les embistió empujándoles a un acantilado. La Policía israelí, sin embargo, calificó el suceso de un accidente, y dijo en un comunicado estar investigando si pudo tratarse de un ataque intencionado.

Sin embargo, líderes colonos, así como políticos israelíes de la rama supremacista del sionismo religioso, califican en X desde hace varios días lo sucedido como un asesinato, incitando a la revancha contra poblaciones palestinas.

Los Sherman vivían en el puesto de avanzada (inicio de asentamiento, ilegal también según la legislación israelí) de las Granjas Shuva Yisrael, al norte de la ciudad de Nablus. Estas colonias agrícolas también son fomentadas por el Gobierno de extrema derecha israelí, que las termina regularizando y les facilita carreteras, electricidad o agua corriente.

Tras la muerte de Yehuda, colonos a lo largo de Cisjordania -en llamados en grupos multitudinarios en Whatsupp, como pudo ver EFE- han organizado pogromos y ataques coordinados contra una veintena de comunidades palestinas.

Según la agencia oficial de noticias palestina, Wafa, cinco trabajadores palestinos han resultado heridos a lo largo de la mañana en dos atropellos distintos perpetrados por colonos en los alrededores de Jerusalén.

Además, en la aldea de Kirbet al Malih, en el norte del Valle del Jordán Norte, colonos atacaron una escuela y robaron los tanques de agua y material del centro, según denunció un activista de la zona vía mensajería.

Esta ola de venganza por la muerte de Sherman se suma a un repunte de violencia colona en Cisjordania desde la guerra israelí con Irán, durante la que al menos cinco palestinos han sido asesinados tiroteados por colonos (algunos uniformados).EFE

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