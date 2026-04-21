Colonos matan a dos palestinos en Al Mughair, entre ellos al hijo de una víctima anterior

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Jerusalén, 21 abr (EFE).- Colonos israelíes mataron a tiros este martes a dos palestinos, entre ellos a un niño de 13 años cuyo padre había sido asesinado por colonos en 2019 en otro ataque violento en la aldea de Al Mughair, localizada a unos 27 kilómetros al noreste de Ramala, confirmó a EFE una fuente local.

Según informó la Media Luna Roja en un comunicado, hay dos víctimas mortales de 13 y 32 años y otras cuatro personas heridas de bala que fueron trasladadas al hospital. Un vecino de la aldea confirmó a EFE que el niño asesinado hoy, Aws Nasan, perdió a su padre, Hamdi de 38 años, en otro ataque de colonos armados siete años atrás.

Si bien aún se desconocen los detalles de lo sucedido, el ataque de los colonos parece que tuvo como principal objetivo la escuela para chicos de esta aldea, según detalla la agencia oficial palestina Wafa.

En una foto difundida tanto en un grupo de activistas palestinos, como por la Oficina de Comunicación del Gobierno palestino, se ve a Aws Nasan, con una kufiya al cuello y unos 7 años de edad, despidiéndose de su padre el día del funeral de este.

Los ataques de milicias de colonos armados se han vuelto recurrentes en Cisjordania ocupada. Desde el 28 de febrero de 2026, a la sombra de la guerra regional contra Irán, los colonos han intensificado sus ataques contra las aldeas palestinas, matando al menos a 8 palestinos e hiriendo a decenas más, según datos de la ONG B’Tselem.

«Estas milicias cuentan con el pleno respaldo del Estado de Israel y gozan de total impunidad para asesinar, agredir y saquear a residentes palestinos. Esta violencia diaria e indiscriminada es uno de los medios que Israel utiliza para la limpieza étnica de Cisjordania», denunció esta oenegé el pasado 14 de abril, tras el asesinato tres días antes de otro palestino por un disparo de colonos en la espalda en la aldea de Deir Jarir, al este de Ramala. EFE

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