Colonos matan a dos palestinos en Al Mughair, entre ellos el hijo de otra víctima anterior

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Jerusalén, 21 abr (EFE).- Colonos israelíes mataron a tiros este martes a dos palestinos, entre ellos a un niño de 13 años cuyo padre había sido asesinado por colonos en 2019 en otro ataque violento en la aldea de Al Mughair, localizada a unos 27 kilómetros al noreste de Ramala, confirmó a EFE una fuente local.

Según informó la Media Luna Roja en un comunicado, hay dos víctimas mortales de 13 y 32 años y otras cuatro personas heridas que fueron trasladadas al hospital. Un vecino de la aldea confirmo a EFE que el niño asesinado hoy, Aws Nasan, perdió a su padre, Hamdi, en otro ataque de colonos armados siete años atrás. EFE

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