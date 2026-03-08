Colonos matan a tiros a otros 2 palestinos en Cisjordania: cinco desde inicio guerra Irán

3 minutos

(Actualiza con comunicado del Ejército israelí)

Tel Aviv, 8 mar (EFE).- Varios colonos mataron a tiros este domingo a dos palestinos en la ciudad de Abu Falah, al noreste de Ramala (Cisjordania), informó el Ministerio de Sanidad palestino en un comunicado.

Estas dos últimas muertes elevan a cinco los palestinos asesinados a manos de colonos desde el inicio de la guerra de Israel junto a Estados Unidos contra Irán, que ya ha cumplido más de una semana.

Los fallecidos fueron identificados como Thaer Farouq Hamayel, de 24 años y Fares Jawdat Hamayel, de 57 años, según detalló Sanidad.

El Ejército israelí, por su parte, condenó en un comunicado «cualquier tipo de violencia», y aseguró que tras recibir la alerta de ataque «de civiles israelíes contra palestinos» enviaron a soldados y a agentes de la Policía Fronteriza a la zona.

«Al llegar al lugar, las fuerzas de seguridad actuaron para dispersar a los involucrados mediante dispersión de multitudes. Posteriormente, se informó de la muerte de dos palestinos a causa de disparos». El Ejército habla de un tercer muerto también por asfixia, según su nota.

Además, aseguró que, tras ser examinado el incidente por el Comandante del Comando Central, el General de División, Avi Bluth, junto a la Policía Fronteriza, se ha abierto una investigación penal.

«Este incidente es inaceptable. Habrá tolerancia cero para los civiles que se tomen la justicia por su mano. Estas acciones son peligrosas, no representan al pueblo judío ni al Estado de Israel, y nos desvían de nuestra misión de defender a la población y combatir el terrorismo, a la vez que socavan la seguridad y la estabilidad en la zona», lamentó Bluth.

Y agregó que no se pueden permitir este tipo de episodios en medio de la guerra que Israel mantiene contra Irán y la milicia libanesa, Hizbulá.

«Especialmente en un momento en que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están atacando con mano firme a nuestros acérrimos enemigos, Irán y Hizbulá, no podemos permitir que la violencia interna descontrolada socave el estado de derecho y la seguridad de la región», indicó.

Estos nuevos ataques de colonos llegan después de que ayer sábado en Masafer Yatta, el compendio de aldeas localizadas en las colinas de Hebrón (sur de Cisjordania) y retratadas en el documental ganador del Óscar 2025 ‘No Other Land’, un colono israelí con uniforme militar matara a tiros a otro palestino.

Según confirmó a EFE la ONG israelí B’Tselem, el colono abrió fuego matando a Amir Muhamad Shanaran, de unos 28 años, e hiriendo de gravedad a su hermano mayor, algo confirmado también a Wafa a través de fuentes médicas.

Los ataques de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania ocupada se han disparado estos últimos días, en paralelo a la ofensiva bélica contra Irán -que Israel libra junto a EE.UU.- y lejos de la atención pública.

Según confirmo a EFE la ONG Yesh Din, solo durante los primeros cuatro días de guerra se documentaron al menos 50 casos de violencia por parte de colonos en 37 comunidades palestinas diferentes. EFE

