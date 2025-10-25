Colonos queman coches en la zona de Ramala (Cisjordania) por segunda noche consecutiva

Jerusalén, 25 oct (EFE).- Un grupo de colonos incendió anoche tres coches en la aldea de Al Mughayyir, al noreste de Ramala en la Cisjordania ocupada, informó la agencia de noticias palestina, Wafa.

Esta es la segunda noche consecutiva en la que se colonos queman coches en la zona de Ramala después de que durante la madrugada del viernes también se registraran los mismos incidentes en otra aldea.

El jefe del consejo de la aldea de Al Mughayyir, Amin Abu Alia, indicó en declaraciones recogidas por Wafa que los colonos atacaron la zona oeste de la aldea e incendiaron tres vehículos antes de que residentes desarmados los confrontaran y los obligaran a retirarse.

Además, aseguró que las fuerzas israelíes irrumpieron en la aldea tras el ataque de los colonos e informó de que no se reportaron heridos ni víctimas entre los residentes.

La aldea de Al Mughayyir ha sido blanco de frecuentes ataques por parte de colonos incluyendo asaltos a viviendas y tierras agrícolas que, en la mayoría de los casos, llevan a cabo bajo la protección del Ejército israelí.

Este sábado Wafa también reportó ataques de colonos a recolectores palestinos de aceituna en la ciudad de Aqraba, al sur de Nablus.

Según fuentes locales, tres personas de la ciudad de Qablan resultaron heridas leves tras ser atacadas por colonos mientras recogían aceitunas en la zona de Wadi al Hajj Issa de Aqraba.

Las fuentes también informaron de que los colonos estaban armados y portaban herramientas afiladas durante el ataque, lo que obligó a los residentes a abandonar sus tierras.

La situación en la Cisjordania ocupada ya muy castigada desde el 7 de octubre de 2023 en redadas del Ejército y ataques de colonos no ha mejorado pese a que en la Franja de Gaza hay un alto el fuego.

Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en lo que va de 2025 al menos 40 niños fueron asesinados en Cisjordania en ataques de las fuerzas israelíes. EFE

