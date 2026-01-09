Colorado analiza indultar a migrantes no violentos para evitar su deportación de EE.UU.

2 minutos

Denver (EE.UU.), 9 ene (EFE).- La Oficina del Gobernador de Colorado anunció este viernes que está recibiendo solicitudes de indulto de migrantes condenados por delitos estatales no violentos que afrontan, o temen enfrentar, posibles deportaciones por esos antecedentes, un proceso abierto hasta el 1 de abril de 2026.

La medida, gestionada por la Oficina de Clemencia Ejecutiva de Colorado, donde gobierna el demócrata Jared Polis, busca ofrecer así una vía de alivio legal a residentes que, pese a haber cumplido sus sentencias, continúan en riesgo de deportación o de perder su estatus migratorio por decisiones judiciales del pasado.

Según la información oficial, un indulto puede convertirse en un paso para garantizar estabilidad, protección y tranquilidad a miles de familias inmigrantes que viven y trabajan en Colorado, muchas de ellas con décadas de residencia en el estado.

Pero el proceso no es automático ni garantiza que el perdón se otorgará.

Abogados de inmigración y organizaciones comunitarias comenzaron esta semana a difundir la iniciativa en Denver, Aurora, Greeley y otras ciudades con alta población hispana, ante el desconocimiento generalizado sobre la existencia de este tipo de mecanismos legales.

Mandatarios de otros estados, como California y Nueva York, también han concedido indultos a inmigrantes con delitos no violentos.

La convocatoria incluye un procedimiento especial para casos urgentes, como aquellos en los que existe una orden de deportación pendiente o una audiencia migratoria cercana, con lo que pueden evaluarse de manera acelerada en la Oficina de Asesoría Legal del Gobernador.

Según activistas, los principales beneficiarios potenciales son inmigrantes con delitos menores cometidos hace años, como posesión de sustancias o infracciones no violentas, crímenes que ahora acarrean consecuencias «desproporcionadas» bajo las leyes federales de inmigración.

Las autoridades estatales no han publicado una cifra oficial de posibles solicitantes, pero estiman que varios miles de residentes podrían calificar para este proceso.

Mientras tanto, organizaciones sin fines de lucro, como Kaizen Food Rescue, se preparan para ofrecer talleres informativos y asistencia en la preparación de solicitudes.

“Compartamos la información. ¿Cuántas oportunidades que transforman vidas nunca llegan a las personas que más las necesitan” expresó el comunicado de Kaizen en el que fomenta la oportunidad. EFE

