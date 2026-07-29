Columbia premia a los periodistas Leila Guerriero, Daniel Coronell y Luz Mely Reyes

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Miami (EE.UU.), 29 jul (EFE).- Los periodistas Daniel Coronell, de Colombia; Leila Guerriero, de Argentina, y Luz Mely Reyes, de Venezuela, fueron reconocidos este miércoles con las Medallas de Oro de los Premios Maria Moors Cabot 2026 de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia por su trayectoria y cobertura sobre las Américas.

Junto con ellos fue premiada también la periodista estadounidense Kate Linthicum, de Los Angeles Times, en unos los galardones internacionales de periodismo más antiguos, según detalló la universidad en un comunicado.

Coronell, expresidente de Noticias de Univision, fue reconocido por sus cuatro décadas de trayectoria en el periodismo de investigación, durante las cuales ha cubierto violencia política, violaciones de derechos humanos y corrupción.

La universidad detalla que su trabajo en Colombia le valió persecución y amenazas de muerte que lo llevaron al exilio en Estados Unidos, donde ha documentado abusos contra la comunidad hispana en el país.

Guerriero, una de las voces más influyentes del periodismo narrativo en español, fue distinguida por sus tres décadas de trayectoria y por unas crónicas y perfiles que han abordado la memoria histórica, la desigualdad y la violencia en América Latina.

También ha formado a nuevas generaciones de cronistas en la región y Europa.

Reyes, periodista y cofundadora del medio venezolano Efecto Cocuyo, recibió el premio por su cobertura del chavismo, la migración venezolana y las restricciones a la libertad de expresión. Tras años de amenazas por su trabajo, se exilió en 2023.

El jurado concedió además menciones especiales al español Jan Martínez Ahrens, director de El País; al estadounidense David Brooks, corresponsal de La Jornada en Estados Unidos, y al argentino-estadounidense Ricardo Trotti, quien ocupó durante 31 años cargos de liderazgo en la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Los Premios Cabot, creados en 1938, distinguen la excelencia periodística y la cobertura en las Américas que contribuya al entendimiento interamericano, detalló el comunicado.

Los galardonados serán homenajeados el 8 de octubre en la Universidad de Columbia, en Nueva York. EFE

ims/rcf