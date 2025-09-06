The Swiss voice in the world since 1935

Comandante del Comando Central de EEUU visita Israel y se reúne con el jefe del Ejército

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Jerusalén, 6 sep (EFE).- El comandante del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, mantuvo un encuentro este sábado con el jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, mientras la ofensiva israelí contra el norte de Gaza continúa intensificándose.

«La visita se centró en la cooperación operativa entre las Fuerzas de Defensa de Israel y las fuerzas armadas estadounidenses, el mantenimiento de la estabilidad regional tanto en zonas cercanas como distantes, y el fortalecimiento de los esfuerzos conjuntos para abordar los desafíos y amenazas en la región», recoge el comunicado.

Además en el encuentro, según recoge la nota, ambos realizaron una «evaluación de la situación, analizaron el panorama operativo actual y los planes de futuro».

Cooper también recorrió este sábado las comunidades fronterizas con el enclave palestino, agrega el comunicado.

Esta visita se produjo cuando este sábado las tropas israelíes enviaron nuevas órdenes de desplazamiento para los residentes del norte a los que ahora piden moverse a una nueva «zona humanitaria» designada en Jan Yunis, en el sur de la Franja.

Al mismo tiempo, Israel ha mantenido bombardeos a lo largo de todo el enclave palestino. Según indican medios palestinos, desde esta madrugada al menos 62 gazatíes han muerto en nuevos ataques israelíes. EFE

ngg/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR