Comandante israelí pide a soldados no quedarse «impasibles» ante ataques de colonos

Jerusalén, 12 nov (EFE).- El comandante del Ejército israelí a cargo del territorio ocupado de Cisjordania, Avi Bluth, urgió a los soldados a que no se queden quietos e intenten prevenir «cualquier acto de delincuencia nacionalista», según un comunicado castrense difundido este miércoles y tras nuevos ataques ayer de colonos.

«La directiva a los soldados es clara: no permanezcan impasibles y hagan todo lo posible para prevenir cualquier acto de delincuencia nacionalista (…) Esta es la única manera de erradicar este fenómeno», añadió Bluth. EFE

