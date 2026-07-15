Comando Sur de EE.UU. y militares de Ecuador analizan operaciones en frontera con Colombia

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Quito, 15 jul (EFE).- El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan, analiza junto con militares ecuatorianos operaciones conjuntas de seguridad en la nación andina, específicamente en la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.

Las Fuerzas Armadas de Ecuador informaron en sus redes sociales de que, con personal de la Armada del Ecuador, desarrollaron una agenda de trabajo en el Batallón de Infantería de Marina ‘San Lorenzo’, con la participación del comandante del Comando Sur de Estados Unidos.

Durante la visita se presentaron las operaciones que se ejecutan de manera conjunta, así como las acciones permanentes orientadas a fortalecer la seguridad en la frontera norte y enfrentar las amenazas que afectan a esta zona del país.

Las autoridades realizaron un recorrido fluvial para conocer las capacidades operativas de las unidades desplegadas y constatar las labores de vigilancia y control que desarrolla el personal naval en sectores estratégicos.

Asimismo, recorrieron el policlínico de la unidad para evaluar acciones destinadas a fortalecer la atención al personal militar.

Las Fuerzas Armadas del Ecuador reafirman su compromiso con la cooperación internacional, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de capacidades operativas para proteger los espacios acuáticos nacionales y contribuir a la seguridad del Estado, indicaron en sus redes sociales.

De su lado, el Ministerio de Defensa Nacional indicó que con las labores de control, «ahora las mafias tienen menos caminos y menos espacios para esconderse».

Estados Unidos es uno de los principales apoyos internacionales de Ecuador en la lucha contra el crimen organizado.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas», a los que vincula, principalmente con el narcotráfico y el crimen organizado.

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

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