Combatir el machismo en Panamá: De empoderar a mujeres indígenas a educar a sus esposos

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Ciudad de Panamá, 29 abr (EFE).- El combate contra el machismo y la violencia de género en las comunidades indígenas de Panamá avanza gracias a proyectos de cooperación internacional como el presentado esta semana, que evolucionó del empoderamiento de las mujeres a una nueva fase que buscará educar a sus esposos e hijos.

El proyecto, impulsado por la organización HIAS con el apoyo de la Cooperación Española, se desarrolla en la comarca indígena Emberá-Wounaan, en el área de la selva del Darién, fronteriza con Colombia, y nació para acercar los servicios del Estado a estas áreas remotas, como servicios de salud con énfasis en salud sexual y reproductiva, aunque se fue ampliando para que pudieran acceder a todos los derechos.

«El proyecto surge (…) desde el conocimiento de que fortalecer los derechos de la población en general (…) era fundamental (…) para lograr unas sociedades más justas, más cohesionadas, más inclusivas para luchar contra la pobreza», explicó a EFE la coordinadora general de la Cooperación Española en Panamá, Itziar González.

El director país de HIAS en Panamá, Oliver Bush, detalló a EFE que en esta labor hay «un componente muy fuerte de empoderamiento a las mujeres y a las adolescentes de las comunidades Emberá-Wounaan, para tratar de recuperar esa cosmovisión histórica donde las mujeres siempre han ejercido un rol fundamental en la toma de decisiones dentro de sus comunidades».

También existe un componente importante de prevención, mitigación y respuesta a la violencia de género, algo que se verá impulsado en una segunda fase del proyecto.

«Va a tener un componente de masculinidades positivas, donde vamos a tomar a los hombres, porque somos los hombres agentes, un factor importante en la prevención y en la mitigación de la violencia de género», afirmó Bush.

No buscarán solo «ir eliminando esos estigmas o micromachismos que muchas veces como hombres traemos socialmente y culturalmente, sino también que los hombres se puedan asumir también como seres humanos y sensibles».

«Empezar por reconocer que también los hombres tienen sentimientos y que los expresen, que lo reconozcan y en base a eso ir construyendo», detalló.

Alzar la voz

La presentación contó con representantes de varias instituciones que han respaldado el proyecto, como la ministra de la Mujer de Panamá, Niurka Palacio, o la nueva defensora del Pueblo, Ángela Russo.

También algunas de las beneficiarias del proyecto, que contaron entusiasmadas el cambio que supuso a sus vidas, como Martira Ají, lideresa indígena, que aseguró que pasaron de ser «menospreciadas» por los hombres, a alzar su voz.

«Yo era una de esas mujeres que siempre callaba (…) Ahora en cada asamblea que hacemos en la reunión en la comunidad siempre pido mi palabra para opinar algo y es gracias a esto», aseguró a EFE Ají.

En esto influye mucho el comportamiento de los hombres, por lo que espera que la nueva fase del proyecto ayude a combatir esta actitud.

«Eso sí es muy importante porque hay hombres que nos discriminan, que nosotras las mujeres no podemos, que ellos son más porque son hombres», subrayó.

También la indígena Neonila Cabezón, con su cuerpo decorado con pinturas tradicionales, reconoció a EFE que sí hay violencia doméstica en sus comunidades, pero a través de las capacitaciones han entendido cómo debe «ser una mujer», que no pueden «estar calladas».

«Antes nos sentíamos solas, sin voz y hoy nos sentimos con esa fuerza que nos dio el taller también. Nos sentimos mujeres valiosas para las comunidades», sentenció.EFE

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