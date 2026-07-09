Combustibles bajan en Chile en medio de incertidumbre entre EE.UU. e Irán

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Santiago de Chile, 9 jul (EFE).- El precio de los combustibles en Chile registró este jueves una significativa caída, pero aún se mantienen por encima de los niveles de marzo, cuando el Gobierno del ultraconservador José Antonio Kast aplicó el denominado «bencinazo» en medio de la guerra en Oriente Medio.

El valor de la gasolina de 93 y 97 octanos disminuyó 0,10 dólares (entre 100,3 y 99,8 pesos chilenos) por litro respectivamente, mientras que el diésel bajó alrededor de 0,16 dólares (155,4 pesos chilenos) por litro, publicó la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).

«Seguimos como Gobierno monitoreando la situación internacional y esperamos que lo antes posible los precios vuelvan a ser los anteriores al conflicto», indicó el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez.

A los pocos días de llegar al poder, el mandatario decidió no usar un mecanismo estatal de estabilización de precios con el que cuenta Chile y traspasar íntegramente a los consumidores el alza internacional del petróleo, impulsada por el bloqueo en el estrecho de Ormuz,

La histórica alza de los combustibles, la segunda mayor en la historia del país, provocó una caída de la popularidad de Kast y erosionó las expectativas de la ciudadanía sobre la economía de Chile, un importador neto de petróleo.

Irán y Estados Unidos acordaron en junio pasado un memorando de entendimiento que busca poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, pero tras los recientes ataques estadounidenses contra la República Islámica, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que estas acciones «afectan seriamente» el tráfico y la reapertura total. EFE

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