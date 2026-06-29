Comcast planea la escisión de NBCUniversal y Sky en dos compañías cotizadas independientes
Nueva York, 29 jun (EFE).- El conglomerado mediático estadounidense Comcast anunció este lunes que planea escindirse en dos compañías cotizadas independientes mediante la separación de sus negocios, que incluyen NBCUniversal y Sky, en una operación que prevé completar en aproximadamente un año.
Según informó la empresa en un comunicado, los accionistas de Comcast recibirán acciones en ambas compañías, que «funcionarán como entidades separadas y con estrategias diferenciadas».
La nueva NBCUniversal agrupará los activos de entretenimiento del grupo, incluidos los estudios de cine y televisión Universal, los parques temáticos, las cadenas NBC y Telemundo, la plataforma de streaming Peacock, el canal Bravo y el negocio europeo Sky.
Por su parte, la nueva Comcast se centrará en los negocios de conectividad, que incluyen servicios de banda ancha, redes móviles y soluciones para empresas, agregó el conglomerado, que ganaba un 10,32 % en bolsa tras la apertura de Wall Street.
El consejo de administración debe aún aprobar la operación, que está también sujeta a autorizaciones regulatorias. Comcast prevé mantener una participación de hasta el 19,9 % en NBCUniversal durante un periodo transitorio de hasta un año tras la escisión.
La empresa indicó que la separación responde a la evolución de los mercados de medios y telecomunicaciones, «marcados por cambios en el consumo, la competencia del ‘streaming’ y el desarrollo de nuevas tecnologías».
Según el grupo, la división permitirá a cada compañía «concentrarse en sus prioridades estratégicas y en la creación de valor a largo plazo».
El presidente y consejero delegado de Comcast, Brian L. Roberts, señaló en el comunicado que la operación «abrirá nuevas oportunidades» para ambos negocios y permitirá un enfoque más «emprendedor» en cada uno de ellos.
Como resultado de la operación Mike Cavanagh pasará a ser el consejero delegado de NBCUniversal, mientras que el exdirector financiero Michael Angelakis asumirá la dirección de la nueva Comcast, según el comunicado. EFE
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