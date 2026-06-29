Comcast se desprenderá de NBCUniversal y Sky

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El gigante estadounidense del cable Comcast anunció el lunes que separará sus actividades tecnológicas de sus actividades de medios, que incluyen el grupo audiovisual británico Sky y la filial NBCUniversal.

El acuerdo llega en momentos en que los estudios, las cadenas de televisión y los operadores de cable se enfrentan a una competencia sin precedentes por parte de las plataformas de streaming, en un panorama mediático cada vez más fragmentado.

«Comcast Corporation anunció hoy (lunes) su intención de escindirse en dos compañías independientes cotizadas en bolsa», indicó la empresa en un comunicado.

Se trata de una nueva etapa para Comcast, que ya se había desprendido, en enero, de una cartera de canales por cable, en particular MS Now (antes MSNBC) y CNBC, ahora integrados en la compañía cotizada Versant.

Ahora, NBCUniversal y Sky serán colocadas en una nueva entidad cotizada, que llevará el nombre de NBCUniversal.

NBCUniversal, adquirida en su totalidad por Comcast en 2013, incluye, en particular, los estudios Universal, los parques de atracciones del mismo nombre, la gran cadena nacional estadounidense NBC, así como la plataforma de streaming Peacock y cadenas de cable como Bravo.

Al término de la operación, cuya finalización está prevista de aquí a un año, Comcast conservará alrededor del 19,9% del capital de la nueva entidad, participación de la que prevé desprenderse a medio plazo, según el comunicado.

El resto de las acciones de la nueva NBCUniversal será distribuido entre los actuales accionistas de Comcast.

Cuando el proceso finalice, «cada empresa estará mejor posicionada para perseguir sus propias prioridades estratégicas, invertir en el crecimiento y crear valor a largo plazo para los accionistas como entidad independiente», aseguró Comcast en el comunicado.

Esta decisión consagra aún más el final de la era de los conglomerados surgidos de los acercamientos entre la industria de las telecomunicaciones y la de los medios.

Separada de NBCUniversal, Comcast volverá a ser un operador de cable clásico, centrado en la provisión de internet, televisión por cable y la explotación de una red de telefonía móvil.

mng-tu/LyS/ad/mar